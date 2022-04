VIDEO: Suplica a ladrones que no se lleven su tarea.

Las redes sociales tienen todo tipo de filmaciones por ahí: algunas simpáticas y otras feas y dolorosas como este video donde hay una víctima que le suplica a ladrones que no se lleven su tarea.

No es ningún secreto que México tiene una situación de inseguridad grave y que mucha gente se ve afectada por esto de manera diaria y esta persona fue una de ellas.

El hecho del que hablamos aconteció en la carretera México-Pachuca (para ser exactos, en parada de Tulpetlac, municipio de Ecatepec, con dirección a Indios Verdes). Los delincuentes ingresaron a una combi y sin tanto rollo, aplicaron la conocida frase de “ya se la saben”. Pero justo en la entrada se encontraba una joven que de plano no quería soltar sus cosas.

¿Qué hizo la chica cuando los ladrones intentaron llevarse su tarea?

Desde que ingresaron al vehículo los ladrones amenazaron con golpear a la chica si no les daba su mochila. Dentro de ella estaba su tarea y la muchacha, con total sentido común y dignidad, les dijo que no se la llevaran porque ahí estaban sus pertenencias escolares.

A esta gente no le importó nada el pedido e igual se llevaron la tarea que, seamos honestos, seguramente no les sirvió para nada. Hasta el momento no se sabe qué pasó con los sujetos que se subieron a robar todo lo que estaba a su alrededor, pero con esto nos dejaron muy claro que la delincuencia no tiene límites y se llevan lo que sea.