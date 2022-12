VIDEO: Mona y Geros protagonizan pelea ¿por Santa Fe Klan?

Los creadores de contenido se han vuelto famosos por compartir su relación de pareja en las redes y han sido tan transparentes en ese sentido, que ya se empiezan a hacer presentes las múltiples y repetidas peleas entre Mona y Geros, pero ¿por qué se habrán enojado esta vez?, ¿acaso será Santa Fe Klan el culpable?

¿Por qué pelearon Mona y Geros?

Para nadie es un secreto que la influencer ha compartido también recomendaciones de belleza en sus redes sociales; sin embargo, ahora, es su inquietud por formar parte de OnlyFans, lo que originó la pelea entre la pareja.

Y es que hace algunas semanas, Marisol presumió una cirugía estética que pudo realizarse gracias a la monetización de sus redes, lo que posiblemente le sumó más seguridad a la creadora de contenido y ahora, quiere experimentar en otra plataforma.

No obstante, al hacer un ‘live’ en TikTok en donde también se encontraba Geros, su actual pareja, y confesar que estaba dispuesta a abrir una cuenta en OnlyFans para mostrar algunas imágenes sugerentes, éste no tardó en enojarse y hacer comentarios desagradables al respecto.

¿Cómo fue la pelea de Mona y Geros?

Esta pelea al igual que muchas otras, quedó para la memoria en las redes de la pareja, donde se observa que Gerónimo hace fuertes declaraciones cuando Marisol muestra su deseo de abrir una cuenta en Only fans.

“No me gusta, no me llama la atención. Me da vergüenza saber que no te das a respetar”, dijo Geros.

Ante este comentario tan tajante, la creadora de contenido respondió que acaso le debería de dar vergüenza su cuerpo. A lo que el novio aclaró que más bien, es por el “qué dirán”, principalmente refiriéndose a sus amigos.

Me da vergüenza que luego mis amigos me estén diciendo ‘que tu mujer se va a hacer su Only Fans’. Yo siento que no me respetas”, afirmó Geros.

Al final, Mona dejó claro que no le interesa lo que piense la gente y mucho menos los amigos de Geros:"¿Tus amigos qué? Ni que ellos fueran los grandes santos, yo no busco quedar bien con ellos, lo sabes”, finalizó Mona.

La voz de los seguidores de ambos también quedaron en las redes y en su mayoría, muestran su apoyo a Marisol, pues afirman que ella tiene la libertad de mostrarse y sentirse hermosa.