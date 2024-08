VIDEO: Mujer cae de la rueda de la fortuna y muere en la Fenapo

Lo que parecía ser un momento de diversión y esparcimiento se convirtió en una verdadera tragedia, pues la tarde de ayer miércoles, una mujer perdió la vida después de caer de la rueda de la fortuna en la Feria Nacional Potosina (Fenapo).

¿Hay video del momento?

Los hechos quedaron registrados en video y posteriormente fueron difundidos en redes sociales. En él se observa a una mujer que cuelga de una de las canastillas del juego mecánico, agarrada con sus manos para no caer.

Sin embargo, la fémina no soportó el peso de su cuerpo y cayó estrepitosamente entre los fierros que sostenían la rueda de la fortuna de la Feria Nacional Potosina (Fenapo).

¿Cómo sucedieron los hechos? De acuerdo con los primeros reportes, existen dos versiones del posible incidente que acabó con la vida de la mujer, pero ninguna oficial por parte de las autoridades.

El Sol de San Luis reveló que la mujer quedó atorada de la canastilla en la rueda de la fortuna, por lo que no logró bajar cuando era su turno. El operador del juego mecánico no se percató de esto y siguió dando marcha; al final la mujer no aguantó el peso de su cuerpo y cayó al suelo.

Mientras que Quadratín aseguró que la canastilla de la rueda de la fortuna no fue cerrada correctamente, por lo que se abrió en las alturas y provocó la caída y muerte de la mujer.

¿Qué se observa en el video?

En el video que circula en redes sociales, se observa el cuerpo de una mujer de 39 años que desciende rápidamente hasta impactar con el suelo. “No quiero ver” se escucha decir a otra mujer.

Esta tarde, una mujer cayó desde lo más alto de una de las cabinas de la Rueda de la Fortuna instalada en la Feria Nacional Potosina (#FENAPO).

¿Qué dijo la Fenapo?

A través de un comunicado, la Feria Nacional Potosina (Fenapo), externó su solidaridad y apoyo total a los familiares de la víctima y, aseguró que coadyuvarán con las autoridades correspondientes para llevar a cabo las investigaciones correspondientes. Así mismo, el patronato de la Fenapo aclaró públicamente que todos los juegos mecánicos fueron revisados y que harán todo lo posible para esclarecer los hechos.

¿Qué dijeron las autoridades potosinas?

Por su parte, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, envió sus condolencias a los familiares de la mujer que perdió la vida.

“He girado instrucciones para brindarles el apoyo necesario y para aclarar el accidente por medio de la Fiscalía General del Estado. Esperemos que no se mal informe por respeto a la familia. La información, solo en medios oficiales”.