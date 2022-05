VIDEO: Novio abandona a su pareja durante asalto en Ecatepec.

Historia peculiar pero sin víctimas que lamentar afortunadamente: un novio abandonó a su pareja durante un asalto en Ecatepec y los hechos quedaron registrados en video a partir de una cámara que justo estaba filmando en el lugar.

😡 Que valiente!!! 💢



Cámaras de seguridad captan el momento en el que un joven abandona a su novia durante asalto en #Ecatepec.



El hombre huyo despavorido dejando a su amada en manos de los maleantes. #LaRedCincoRadio pic.twitter.com/gH6xlpZiCQ — Cinco Radio Oficial (@laredcincoradio) May 30, 2022

La situación aconteció el fin de semana pasado, precisamente el 21 de mayo, pues una pareja se encontraba caminando por las calles del Estado de México cuando tuvieron la mala suerte de ser sorprendidos por unos asaltantes que se desplazaban sobre una moto.

El hurto duró solo 20 segundos y afortunadamente podemos decir que nadie salió herido al margen de que lamentablemente hubo pertenencias que les fueron sustraídas. Ahora bien, las cosas habrían pasado desapercibidas, pero la reacción del novio generó que esto no sucediera.

¿Cómo abandonó el novio a su pareja durante asalto?

El video en cuestión ha sido muy viralizado en las redes sociales y podemos ver como al momento en el que el hombre percibe que quieren robarle a él y su novia, procede a correr a pesar de que el asaltante intenta darle una zancadilla para evitar que escape. El muchacho logró su cometido y no lo vimos más y, vale decirlo, gran reacción tuvo al darse cuenta al instante y correr con tanta velocidad.

Por el lado de su pareja las cosas fueron diferentes. Ella se mostró mucho más tranquila a pesar de no intentar irse y simplemente dejó que el asaltante le quite algunas pertenencias para luego seguir su camino. Al margen de la situación anecdótica, es justo decir que estos hechos no pueden suceder a pleno luz del día como también que no debemos naturalizarlos y/o acostumbrarnos a la inseguridad pues cosas como estas simplemente no deberían pasar.