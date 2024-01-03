VIDEO: Novio se casa con temática del Club América y se hace viral

No cabe duda que casarse debe ser uno de los momentos más felices de nuestras vidas, es por eso que muchas personas dan este importante paso de forma bastante peculiar, incluso hay quienes realizan bodas temáticas, tal es el caso del novio que se hizo viral por casarse con temática del Club América, actual campeón de la Liga MX.

Un aficionado de hueso colorado del Club América logró juntar a sus dos amores en una misma celebración, su boda. El novio se casó con la mujer de su vida y lo celebró con los colores del club de sus amores.

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Las imágenes de la boda temática se han hecho virales en redes sociales, donde han generado un sinfín de comentarios, algunos positivos y otros negativos, lo cierto es que cada persona es libre de casarse o festejar de la forma que más le agrade.

¿Cómo fue la boda con temática del Club América?

El video difundido en redes sociales muestra a la pareja frente al altar, ahí aparece la novia vestida de blanco, el novio con un broche del Club América y un traje azul, uno de los colores del actual campeón del futbol mexicano.

En las imágenes también se aprecia el tradicional pastel, el cual fue decorado con los colores del conjunto azulcrema, así como el escudo del 14 veces campeón y un águila real que hace completa alusión al conjunto de Coapa.

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Pero la cosa no quedó ahí, cuando los caballeros se juntaron para cachar el liguero, cada uno llevaba una máscara con el rostro de cada uno de los jugadores que levantaron la 14 para el conjunto de las Águilas del América como: Luis Fuentes, Jonathan Dos Santos, Igor Lichnovsky, Alejandro Zendejas, Álvaro Fidalgo, Henry Martin, entre otros.

Boda temática del América. pic.twitter.com/ODaDqODwBy — Andrés Guzmán Pérez (@AndresGuzman_92) December 30, 2023

¿Cómo reaccionaron las redes?

Como mencionamos al principio, la boda no pasó desapercibida entre los internautas, quienes reaccionaron con envidia por terminar el año casándose y con el América campeón, a otros no les gustó tanto y unos más dijeron que les gustaría tener una pareja que les permita hacer ese tipo de cosas en una fecha tan especial.

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