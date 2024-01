VIDEO: Chica olvida a su novio ciego en el supermercado y la tunden en redes

Las redes sociales constantemente nos regalan historias sorprendentes, ya sea por lo emotivas que son o también por lo chuscas o curiosas que resultan. Recientemente se viralizó que una chica olvidó a su novio ciego en un supermercado, ¿será que se quería librar de él?

Este hecho se viralizó en TikTok en donde la mujer confesó que había olvidado a su novio ciego en el supermercado, esto por estar concentrada y distraída con las promociones. El video generó diversos comentarios encontrados.

Vamos a comprobar todo lo que vemos en redes sociales en Inter¿Neta?

¿Cómo sucedieron los hechos?

Como mencionamos anteriormente, fue la propia joven la que compartió que olvidó a su novio ciego en el super. “Mi novio es ciego y se me acaba de olvidar hace rato. Estaba mirando unas promociones y hasta ahora me acordé de que estaba aquí”, relató la mujer en el video donde se le ve caminando hacia donde la espera su novio.

¿Cómo reaccionó su novio? El joven con discapacidad visual se encontraba parado, agarrado de un carrito del supermercado mientras esperaba a su novia, a quien al escucharla, le preguntó dónde había estado.





“Amor, ¿dónde estabas?”, preguntó el joven con discapacidad visual mientras esperaba la respuesta de su novia que previamente había confesado que lo había olvidado. Posteriormente, la joven se limitó a pedirle disculpas por lo sucedido.

“Estaba ahí, perdón”, se escucha decir a la joven que olvidó a su novio ciego en el supermercado.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

Esta hecho desató infinidad de comentarios en redes sociales, donde diversos internautas reaccionaron con ironía, molestia y otros más se lo tomaron a la ligera y aseguraron que a cualquiera le podría pasar.

“Yo lo cuido”, “Me dio rabia”, “Se ganó el premio a la mejor novia del año”, “Todo mundo la juzga por decir que se le olvidó”, “Me imagino cada minuto solo, esperando solo con su mente”, “Ay, no. No lo mereces”, “Ay, no. Qué pecado”, “Menos mal, el amor es ciego”, “Me dolió más a mí porque el novio lo vio”, “Lo más triste es que no es la primera vez que lo olvida”, fueron algunos de los comentarios.