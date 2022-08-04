VIDEO: Paracaidista se enreda y cae en picada a miles de metros de altura.

En redes sociales se viralizó un video compartido por el paracaidista Kevin Phillipp, quien la libró de milagro y la vida le dio una segunda oportunidad después de que viviera momentos de angustia al enredarse con su paracaídas y desplomarse hacia el suelo en picada.

Kevin realizó un truco de acroparapente en España, pero no contó con que las cosas se saldrían de control después de que su paracaídas no se abriera y se enredara con su cuerpo debido al fuerte viento que por poco y le cuesta la vida.

El paracaidista suizo registró su hazaña en video y compartió las imágenes del momento justo en que pensó que perdería la vida. Phillipp contó a medios locales que escogió ese lugar para lanzarse ya que lo consideraba seguro, pero las corrientes de aire hicieron de las suyas y las cuerdas de su parapente se terminaron enrollando en su cuerpo.

El video se hizo viral a través de su cuenta de Instagram, donde el paracaidista tiene más de 39 mil followers, incluso llegó a otras plataformas como TikTok y dejó a más de un internauta con los pelos de punta.

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¿Cómo sucedieron los hechos? El parapentista suizo se encontraba volando en Orgaña, municipio de la provincia de Lérida, en Cataluña, España, cuando las cuerdas de su parapente se enredaron en su cuerpo debido a las fuertes corrientes de aire.

Mientras caía en picada “la línea de descanso izquierda se atascó por un momento para romperse por completo. El planeador salió disparado hacia el frente y caí dentro”, contó Kevin Phllipp en la descripción de su video.

Afortunadamente las personas que practican este deporte siempre utilizan dos o tres paracaídas adicionales en caso de que falle alguno, no obstante, la situación se tornó tensa ya que no podía abrir ninguno de ellos debido a que las cuerdas imposibilitaron que se moviera para activar las otras opciones de rescate.

Su última opción fue abrir manualmente el equipo de rescate, mismo que lo salvó de caer estrepitosamente y estrellarse con el suelo que se encontraba entre uno y dos segundos de él, por lo que añadió: “¡Este no era el día para morir ¡¡¡Gracias!!!”.