Piel con efecto “dewy” para San Valentín: Mejillas rosadas y ojos suaves

La tendencia que dominará este San Valentín será el famoso efecto “dewy”, es decir, esa piel que se ve jugosa, hidratada y radiante. Aunque no es algo nuevo, seguirá marcando la pauta en pasarelas, alfombras rojas y redes sociales por mucho tiempo, convirtiéndose en el look favorito de celebridades como Tate McRae , quien explica en sus redes sociales que esta técnica puede elevar tu “glow”.

Te damos el paso a paso para conseguir esa piel romántica y luminosa que será protagonista el 14 de febrero.

¿Qué es exactamente el maquillaje “dewy”?

El acabado “dewy” está inspirado en una piel hidratada a profundidad: fresca, suave, ligeramente húmeda y llena de vitalidad. Recordemos que NO es brillo. Es solo reflejar tu luz de manera natural.

¿Cuáles son las características para lograr un look “dewy”?

Lo primero es realizar una hidratación intensa: sin piel hidratada, no hay glow real.

Las bases deben ser luminosas con texturas ligeras para que la piel “respire”.

Los Iluminadores a utilizar deben ser líquidos o en crema: aplicar estos productos en crema es esencial.

Todos los productos deben ser cremosos: rubores, bronceadores y sombras que se funden con la piel.

Tip: todo es con textura ligera.

A diferencia del acabado mate, el “dewy” resalta el rostro, por lo que es ideal para pieles normales a secas o para quienes desean un look fresco y juvenil.

¿Cuáles son los productos para lograr el efecto “dewy” en la piel?

La reconocida maquilladora e influencer argentina Mariela Bagnato destacó que para lograr este look en San Valentín es necesario recurrir a productos suaves y luminosos: “Este 2026 el vibe es romántica y luminosa. Piel con efecto ‘dewy, mejillas rosadas y ojos suaves con brillo sutil”, expresó Bagnato.

Para lograr esa piel recomienda hidratar la piel con Neutrogena Hydro Boost Water Gel. “Después, un toque de iluminador líquido sobre pómulos y lagrimal para ese efecto etéreo que está full tendencia”.

Labios con volumen y brillo saludable para una cita romántica

Para los labios, el secreto también está en la preparación: “Primero preparo los labios con mucha hidratación. Amo colocar antes de empezar el maquillaje los Neutrogena Hydro Boost Lip Oil tanto en su versión transparente o con color. Eso suaviza líneas y mejora la textura. Luego aplico el tono que vaya con el look. Los lip oils reflejan la luz, dan efecto volumen y, gracias a sus ingredientes hidratantes, los labios se sienten cómodos y para nada pegajosos. Si buscas lograr efecto de más volumen, aplico un poquito extra en el centro del labio inferior para efecto más jugoso”.

Tate McRae es una de las celebridades que más está marcando la pauta por el uso de los Hydro Boost Lip Oils, convirtiéndolos en un must de maquillaje para 2026.