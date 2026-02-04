La manicura que va a ser tendencia en el 2026 y que ayuda a rejuvenecer las manos

Dentro del mundo de la manicura , ya se sabe cuál va a ser el diseño que va a ser tendencia en el 2026, un estilo que va a dominar los salones de belleza, además de destacarse principalmente por rejuvenecer las manos. Un estilo ideal para cualquier ocasión y lugar.

Para que lo puedas usar en tu próximo diseño de uñas, te detallaremos en qué consiste y todo lo que debes saber sobre el tema. No te pierdas toda la información que tenemos para ti.

¿Cómo hacer que mis manos se vean más jóvenes?

Para el 2026, ya se conoce la manicura que va a rejuvenecer las manos, convirtiéndose en una fuerte tendencia predominante en el año. Tiene la principal ventaja de ser un estilo que nos ayudará a lucir manos hermosas y siempre cuidadas.

Dentro de la moda, se destacan las uñas que tienen un aspecto natural encima, que a simple vista parece el color natural de tu manicura, pero no es así, dándole un toque elegante. Otra opción que puedes utilizar para lucir una mano juvenil es el uso del efecto perlado sobre la manicura sin tonalidad para darle un brillo espectacular y muy sofisticado.

La ventaja que tienen estos estilos es que fácilmente se adaptan a uñas cortas o largas, permitiendo que puedan ser usadas por las usuarias sin ningún problema.

¿Qué color de uñas rejuvenece las manos?

Dentro de la tendencia para rejuvenecer tus manos en el 2026, también se destaca la presencia de ciertas tonalidades, siendo una gran alternativa para añadir color a tu manicura , los cuales te ayudarán a lucir elegante y juvenil.

Para usar colores oscuros opta por el rojo vino o borgoña, tonos que van a acaparar las miradas y que se adaptan a muchas tonalidades de piel y son versátiles al combinarlos con la ropa. Por último, puedes optar por el uso del “cloud dancer”, tonalidad que PANTONE declaró como el ‘Color del año’.

Además de usar los diseños de uñas que ya mencionamos, es fundamental que cuides tu piel con crema, bloqueador solar y guantes al estar en contacto con químicos, esto nos ayudará a tener manos tersas durante más tiempo.