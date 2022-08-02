“No quiero morir": Mujer antes de ser atacada por una orca.

Desde hace algunos años los derechos de los animales se han convertido en un tema de discusión, ya que la falta de espacio para poder desarrollarse libremente es uno de los temas más controversiales.

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Así lo ha confirmado la organización Zoo Animal Welfare Education Center, quienes afirman que el estrés que sufren los animales es ocasionado por los visitantes, al igual que otros problemas de salud, pues enfrentan muchos retos viviendo en condiciones anormales para poder dar espectáculos.

Estas situaciones en más de una ocasión han llevado a los animales que están entrenados a atacar a las personas con las que conviven todos los días.

Una entrenadora es atacada por una orca.

Este es el caso de una joven en Canadá, la mujer fue atacada Tilikum una orca macho que vivía en cautiverio en SeaLand of The Pacific, que es un zoológico en la ciudad de Victoria.

La orca tiene el registro del animal de su especie en cautiverio con más ataques registrados desde que fue capturado hasta el día de su muerte, esto con tres incidentes.

Desde que llegó a su hogar en Canadá, la orca fue obligada a convivir con dos hembras más grandes y que eran dominantes, los tres animales eran obligados a convivir 14 horas al día en una alberca de 7.9 metros.

En esa alberca, era agredido por las orcas hembras, que lo atacaban de forma constante y le causaban úlceras por estrés.

Aunque trataron de mejorar las condiciones de los animales, las cosas poco pudieron cambiar. El primer ataque fue en 1991, Keltie, de 20 años fue la primera víctima de la orca.

El parque de Sealand encubre el incidente diciendo que fue la entrenadora Keltie Byrne quien resbaló cayendo al estanque donde las tres Orcas participaron con Tilikum como el provocador y donde finalmente la ahogaron.



Foto Internet pic.twitter.com/ScR2GZSmWE — Cyana Todo Buceo (@CyanaTB_Oficial) June 3, 2020

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La joven estudiante de biología marina fue arrastrada al fondo de la alberca por la orca, mientras la joven gritaba de forma desesperada ‘No quiero morir’.

