Thalía y Serena Williams JUNTAS: ¿De qué trata la nueva docuserie?

Thalía, una de las figuras más influyentes en el entretenimiento latino, tendrá una nueva faceta en “The CEO Club”, la nueva docuserie de Prime Video que reúne a mujeres que rompen todas las barreras dominadas mayormente por los hombres. La producción contará con ocho episodios, se estrenará el 23 de febrero y estará disponible en cientos de países a través de la plataforma de streaming.

La cantante, empresaria, diseñadora y creadora de múltiples proyectos de moda y entretenimiento, compartió su emoción en redes sociales: “Reescribiendo las reglas. The CEO Club se estrena el 23 de febrero”.

¿De qué trata “The CEO Club”?

La docuserie seguirá a un grupo de mujeres influyentes que construyó su imperio desde cero y que hoy día son grandes compañías, marcas y movimientos culturales. Se mostrará cómo equilibran sus vidas personales con las exigencias de dirigir negocios multimillonarios, redefiniendo el significado de CEO (Chief Executive Officer)

¿Quiénes estarán en “The CEO Club”?

En la nueva producción veremos a:

Thalía, cantante, actriz y empresaria mexicana.

Serena Williams, leyenda del deporte y productora ejecutiva del proyecto.

Dee Ocleppo Hilfiger, diseñadora y ex modelo.

Loren Ridinger, CEO de Market America | SHOP.COM.

Winnie Harlow, supermodelo y fundadora de Cay Skin.

Hannah Bronfman, experta en bienestar y fundadora de Conteur Capital.

Isabela Rangel Grutman, diseñadora y CEO de ISA Grutman & Rangel.

La docuserie estará llena de compañerismo e inspiración

En cada uno de los episodios se profundizará en las historias, en los desafíos que han tenido, en sus decisiones más difíciles y el impacto que han tenido en sus respectivas industrias. Prime Video también resalta la importancia de la colaboración entre mujeres y la fuerza de una red de apoyo sólida en el liderazgo moderno.

Prime Video presentó el tráiler oficial de “The CEO Club” para desmontar la idea de que el poder corporativo es un espacio dirigido por hombres. Con un enfoque íntimo y dinámico, la docuserie muestra a estas mujeres en su día a día, revelando tanto sus logros como los sacrificios que implica sostener una carrera de alto nivel.

El proyecto es producido por Blink49 Studios, con Tara Long y Nadine Rajabi como productoras ejecutivas, en colaboración con Nine Two Six Productions, la compañía fundada por Serena Williams y Caroline Currier, además de Amazon MGM Studios.