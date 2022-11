La inesperada reacción de Silvia Pinal al romance de Stephanie Salas y Humberto Zurita.

Después de muchas especulaciones, Humberto Zurita y Stephanie Salas confirmaron su romance, el cual causó una gran sorpresa sobre todo porque el actor había asegurado que tras la muerte de su esposa Christian Bach no estaba interesado en tener otra relación.

Tal parece que su romance marcha viento en popa, tanto así que el actor declaró en una ocasión que la ama y la integrante de la Dinastía Pinal le respondió con “te amo igual HZ”.

Por su parte, las integrantes de la Dinastía Pinal ya se pronunciaron al respecto y dieron su visto bueno, la única que no había dado su postura era la matriarca, doña Silvia Pinal, quien recientemente habló sobre el noviazgo de su nieta con Humberto Zurita.

¿Qué dijo Silvia Pinal? “¿Quién anda con Stephi?... Oh!”, declaró la actriz en un encuentro con los medios donde se mostró sorprendida y se llevó la mano a la frente. Posteriormente, agregó: “¡Ay! ¿Dónde andan?... ¡Son novios! ¡Ay pobrecitos!, no pues que hagan lo que quieran, son guapos, no son feos, y siempre tienen la sonrisa en la cara, son lindas y lindos”.

“Ella cuenta con mi apoyo. Y además hay gente muy agradable. En ningún momento… no sé, que no les gusta esto, que no les gusta el otro”, sentenció.

Silvia Pinal también se hablo sobre el posible regreso de Luis Miguel, padre de Michelle Salas, a los escenarios: “No lo he visto para nada, me contaron algo así, pero no, no tuve el gusto de poder hablar con él”.

Así fue la reacción de Michelle Salas

Hablando de Michelle Salas, la hija de Stephanie Salas se dijo contenta porque su madre es feliz. “Yo siempre estoy feliz si mi mamá está feliz, ley de vida, ley de vida”.

Sobre la relación que Michelle tiene con Humberto Zurita y sus hijos, la hija del ‘Sol’ declaró que los conoce de toda la vida, incluso iba a las fiestas de Sebastián.