VIDEO: Revelación de sexo causa controversia por ser extrema

Las fiestas de revelación de sexo se han vuelto bastante comunes en la actualidad; sin embargo, hay de fiestas a fiestas, ya que algunas son fuera de lo común, tal es el caso de esta que causó controversia en redes sociales.

La revelación de sexo se ha vuelto muy popular en nuestros días, es por eso que madres y padres realizan diferentes dinámicas para dar a conocer el sexo de su bebé que está por llegar y le imprimen su toque personal para hacerlo más especial.

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No obstante, hay algunas que salen bastante de lo convencional y generan una gran controversia. Recientemente, una pareja causó polémica por la peculiar forma en que revelaron el sexo de su bebé.

¿Cómo fue la revelación de sexo? A través de su cuenta de TikTok, la usuaria @itskyajeub, mejor conocida en las redes sociales como ‘Ice Queen’, compartió un video de momento en que ella y su esposo revelaron el sexo de su próximo bebé.

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Pero lo inusual del hecho llamó la atención de los internautas, ya que ambos aparecieron frente a una tina de agua helada, la cual estaba cubierta por una fina capa de hielo que ambos rompieron con ayuda de una pesa.

Posteriormente, ambos entraron cuidadosamente al agua helada y una vez dentro abrieron un contenedor que pintó el agua de color rosa, revelando que están a la espera de una niña.

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¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

La celebración de revelación de sexo no fue del agrado de los internautas, quienes criticaron a la mujer por meterse a una tina de agua helada estando embarazada, pue consideran que puede ser perjudicial para el bebé, por ello, aseguraron que la dinámica no fue tan atinada.

“¿Era necesario? Esto de la revelación de género es lo más absurdo que he visto hace tiempo y más en un baño helado… No todo vale por un like”, “Había visto revelaciones lunáticas pero esto superó todas”, “¿Eso es seguro para el bebé?”, “No es recomendable someterse a cambios tan bruscos de temperatura estando embarazada”, fueron algunos de los comentarios.

