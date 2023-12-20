Joven se emborrachó en fiesta de fin de año de su trabajo; sale mal

Con la llegada de diciembre, el espíritu festivo se apodera de todo, incluso de las oficinas, convirtiendo el mundano lugar de trabajo en un escenario de luces y espumillón. Sin embargo, como en todo buen guión de comedia, siempre hay un personaje que se excede en su papel y transforma la fiesta en un episodio inolvidable.

Joven se emborrachó en fiesta de fin de año de su trabajo

En esta ocasión, la protagonista de esta tragicomedia es Molly, una joven empleada estadounidense que decidió hacer una entrada estelar en la escena laboral, pero no precisamente por sus habilidades en el ámbito profesional. Después de beber más de la cuenta en la fiesta de fin de año de su empresa, su hazaña se volvió viral al compartir la carta de despido que le entregaron al día siguiente.

¡La unión hizo la fuerza para la victoria este día el Sin Palabras!

En un video que rápidamente se volvió tendencia en TikTok, la afectada admitió su error al excederse en la ingesta de alcohol, jurando que su intención era simplemente brindar con moderación y bailar al ritmo de los “villancicos”.

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La carta de recursos humanos, que comenzaba con un "Querida Molly", parecía más un guión de una película de drama corporativo que una comunicación oficial. La empresa, aparentemente más afectada por la resaca moral que por la resaca alcohólica, expresó su pesar por tener que "confirmar el resultado de la investigación" sobre los eventos de la noche navideña. Al parecer, la protagonista de esta historia no solo desafió las leyes de la gravedad en la pista de baile, sino que también se propuso desafiar la reputación del lugar de su trabajo.

La carta compartida por la joven mencionó que el comportamiento etílico de Molly podría afectar la imagen de la empresa, considerándolo una falta grave. No obstante, la publicación de Molly no solo se volvió viral, sino que también generó un tsunami de reacciones, con dos millones de visualizaciones y miles y miles de likes.

¿Por qué nunca debes excederte en las fiestas del trabajo?

La moraleja de esta historia parece ser que, a veces, el brindis por el fin de año puede tener consecuencias más duraderas que una resaca. ¡Tómalo bien en cuenta!

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