FOTOS: Quinceañera se toma fotos con camión de basura en honor a su padre

Como hemos mencionado en reiteradas ocasiones, las redes sociales constantemente nos regalan tremendas historias que nos conmueven hasta las lágrimas. Recientemente se viralizó la de una quinceañera que para honrar a su padre se tomó fotos con un camión de basura.

Bien dicen que nunca hay que olvidar de dónde viene uno y quienes han estado ahí para nosotros y han luchado por sacarnos adelante, de eso está consciente esta jovencita que, en honor al trabajo de su padre decidió tomarse fotos junto al camión de la basura.

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¿Cómo sucedieron los hechos?

La quinceañera de nombre Yukari, originaria de El Mante, decidió celebrar sus 15 primaveras de forma especial y única, pues en honor al trabajo de su padre, se tomó fotos con el camión de basura que todos los días conduce su progenitor.

La decisión de la quinceañera rompió con todos los esquemas y salió de lo convencional; sin embargo, este no fue impedimento para que Yukari disfrutara de sus XV Años, pues lució una sonrisa radiante y un hermoso vestido de color morado mientras posaba junto al camión de la basura.

La joven se mostró orgullosa del trabajo que desempeña todos los días su padre, quien maneja este vehículo para sacarla adelante a ella y a su familia, demostrando que cualquier trabajo es honroso y jamás será denigrante.

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¿Cómo reaccionaron las redes sociales? Las imágenes fueron compartidas en Facebook, donde las reacciones de los internautas no se hicieron esperar.

Alejandro Pinilla (fotógrafo) fue el encargado de compartir tan conmovedoras fotografías y de paso expresó su admiración por la joven quinceañera: “Con orgullo, ella exhibe el sacrificio y amor que sus padres pusieron para hacer especial este día. ¡Felicidades, Yukari!”.

Los internautas elogiaron a la quinceañera y la colmaron de bendiciones. La mayoría de usuarios resaltaron la importancia de valorar el esfuerzo que hacen los padres por sacar a sus hijos adelante y del empleo de su padre.

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