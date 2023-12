VIDEO: Mujer se arrepiente de casarse en plena boda y así reaccionó el novio

A lo largo de su vida, las personas deben tomar importantes decisiones, una de ellas es contraer matrimonio; sin embargo, hay quienes se arrepienten de último momento, tal es el caso de una mujer que se hizo viral por echarse para atrás en plena boda, pero lo que más llamó la atención fue la reacción del novio.

El internet y las redes sociales constantemente nos regalan historias de todo tipo, chuscas, emotivas, trágicas, entre muchas otras. Sin embargo, en esta ocasión hablaremos de una en especial cuyo desenlace no fue el esperado.

¡Nuestros conductores se sorprendieron con pasteles realistas!

Casarse es probablemente el sueño de muchas mujeres (no de todas), pero hay quienes no están seguras de dar este importante paso en sus vidas y prefieren rajarse frente al altar, algo así le pasó a esta mujer que se arrepintió de dar el “sí, acepto”.

Te puede interesar: “Los que no pagaron a chin... a su madre”; mujer corre a sus invitados de posada por no cooperar (VIDEO)

¿Cómo sucedieron los hechos? En redes sociales se viralizó una boda que lastimosamente no llegó a buen puesto, pues en pleno altar y frente a todos los invitados, la mujer (novia) decidió cancelar la boda y los hechos quedaron grabados en video.

En el video se puede ver a la novia, visiblemente nerviosa, mientras la juez del registro civil pronuncia las condiciones para oficializar la unión matrimonial. El novio expresa firmemente su deseo de contraer matrimonio con la mujer en cuestión.

Pero cuando llega el turno de la mujer, la tensión se apodera del ambiente. La novia sonríe de forma nerviosa y, ante la pregunta de la juez, se queda en silencio. Ante esto, la titular del Registro Civil le pide no sentirse presionada por el entorno.

También te puede interesar: Video viral: Detienen en México a muñeco Chucky por pedir dinero en la calle

¿Dijo que no?

Tras varios minutos de reflexión y de un silencio incómodo, la novia toma una decisión. Frente a la juez, el novio y los invitados revela que no acepta casarse. Pero lo que más llamó la atención fue la reacción del novio y de los invitados, quienes no esperaban que las cosas se dieran así. Al escuchar el rotundo “no” de ella, el novio la mira de forma desconcertada y se muestra incrédulo ante la negativa de su pareja.

Novia se arrepiente de último minuto… ¡NO ACEPTÓ! 😔 pic.twitter.com/n2P0uHhfyZ — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) December 19, 2023

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

El hecho generó una gran controversia, así como opiniones divididas. Sin embargo, muchas personas reflexionaron sobre la importancia del matrimonio y la honestidad en las relaciones de pareja.

Te puede interesar: VIDEO: Empleado borracho se gana una pantalla en la fiesta de su trabajo