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VIDEOS: Terremoto deja más de 2 mil muertos en Turquía y Siria.

El terremoto ha sido el peor en la historia en Turquía desde hace más de 80 años, ya que las víctimas siguen aumentando con el paso de las horas.

VIDEOS Terremoto deja más de 2 mil muertos en Turquía y Siria

Escrito por: Martín Digregorio| Marktube

El mundo está consternado por el terremoto que azotó a Turquía y Siria en las primeras horas de este unes 6 de febrero.

¿De qué magnitud fue el sismo que azotó a Turquía?

El sismo fue de magnitud 7.8 y hasta el momento se registran más de 2 mil muertos, cerca de 7,500 heridos y centenares de personas desaparecidas, mismas que estarían bajo los escombros.

“No sabemos cuánto se elevará (el número de) vidas pérdidas”, señaló el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, sobre los estragos que dejó el temblor.

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¿Cuántas víctimas dejó el terremoto en Turquía?

De acuerdo a reportes preliminares, cerca de 2,800 edificios colapsaron tras el terremoto que también dejó casi mil víctimas en Siria, un país duramente golpeada a lo largo de los años.

"La mayor tragedia del último siglo desde el terremoto de Erzincan en 1939", añadió el presidente turco sobre el sismo en aquel año que dejó más de 30 mil muertos.

Cabe mencionar que el movimiento telúrico se ha sentido con fuerza en 14 países, entre los que se encuentran Líbano, Israel, Chipre y Jordania, aunque estos no han registrado afectaciones o víctimas.

“Nuestra prioridad es sacar a las personas atrapadas bajo los edificios derrumbados y trasladarlas a los hospitales”, señaló el ministro del Interior turco, Süleyman Soylu.

“Estamos recibiendo notificaciones de muchos lugares, nuestros equipos de salvamento han sido enviados a la zona, se están preparando y enviando aviones de carga”, añadió en información retomada por El País.

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