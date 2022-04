VIDEO: Yuya reaparece tras dar a luz al pequeño Mar.

Desde hace unos meses, Yuya se ha encontrado en boca de todos, pues todos quieren saber los detalles de su embarazo y cómo ha vivido los primeros meses de su pequeña Mar.

Ahora, tras varios meses alejada de los reflectores y con pocas publicaciones en redes sociales, Yuya reapareció de forma pública en la portada de la conocida revista ELLE, donde por primera ocasión habló de las causas que la llevaron a respetar la intimidad de su hijo.

También, mencionó que por el momento casi toda su energía se encuentra centrada en atender las necesidades de su hijo. Sin embargo, una de las cosas que más sorprendió a los fans, es que reveló que ella sabe cada que es tendencia y se toma el tiempo de leer todo, pero declina el contenido negativo.

Yuya reveló la forma en que enfrenta la maternidad

Yuya habló sobre algunos detalles que ha vivido en su nueva etapa como madre y la verdad por la que no ha revelado por completo la identidad de Mar, pues quiere que su hijo crezca con individualidad y no que crezca en medio de los reflectores.

Me gustaría que él fuera un niño o un humano que decide sobre su propia vida y no quiero ser invasiva. Tengo que ser consciente de que este momento que estoy viviendo con Mar va a volar y no se va a repetir

No obstante, Yuya no descartó la posibilidad de que en algún momento tendrá que presentar a Mar, pero que no se encuentra dentro de sus planes mostrar grandes rasgos de su hijo.

Recordemos que desde que quedó embarazada, Yuya tomó la decisión de alejarse un poco de las redes sociales, por lo que desde entonces han sido contadas las ocasiones que la hemos visto disfrutando algún momento con su hijo.