Vin Diesel causó alboroto en premier de su nueva película en México.

Con una impresionante alfombra roja se llevó a cabo en la Ciudad de México la premier de la cinta “Rápidos y furiosos X” y su protagonista Vin Diesel, causó tremendo alboroto a su llegada. El actor se dijo honrado y agradecido de pisar un país como México, del cual es originaria su esposa, la modelo Paloma Jiménez, originaria de Acapulco, Guerrero.

¿Qué dijo Vin Diesel?

En una breve charla con los medios, entre ellos Ventaneando, el actor se dijo contento y agradecido: “Bien gracias, me siento muy bendecido, esta gente, mi gente, han apoyado a esta franquicia por más de 20 años, muchos de mis recuerdos vienen de filmar en México y tengo la bendición de tener una esposa que ha creado una familia conmigo y que es de México y me siento muy afortunado”.

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Cuando le preguntaron si se sentía mexicano, Vin Diesel dijo: “Vin, hermano tú eres…”, dijo en español, aunque se le olvidó lo más importante, decir mexicano.

¿Qué dijo Michelle Rodríguez? La actriz latina, Michelle Rodríguez, quien es parte importante de la saga de “Rápidos y Furiosos”, resaltó la importancia de su personaje dentro de la cinta “Una mujer forjada en las calles”.

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“Hay mucha gente alrededor del mundo que no vive conforme a las leyes de la sociedad y son gente buena, humilde, de corazón y yo no sé, yo pienso que el amor que nos tiene la audiencia alrededor del mundo tiene que ver con eso”, dijo la actriz.

¿Santa Fe Klan colaboró en “Rápidos y Furiosos”?

Por la alfombra roja de “Rápidos y Furiosos” también desfiló el rapero guanajuatense Santa Fe Klan, quien compuso un tema para la banda sonora de la película, aunque bromeó al decir que espera que esta si la incluyan y no como la que escribió para “Black Panther: Wakanda Forever”, que finalmente no aparece dentro de la historia.

“Fui como cinco veces al cine a ver la película y no salió, pero a lo mejor estuvo en la playlist de las canciones, pero en la película no salió, pero en esta dicen que sí va a salir”, declaró el intérprete de “Mar y Tierra” entre risas.

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Por cierto que al vuelo le preguntamos sobre su relación con Maya Nazor, madre de su hijo Luka: “No todo bien, éxito para toda la raza y que viva México”.

¿Cuándo se estrenará “Rápidos y Furiosos X”?

“Rápidos y Furiosos X” llegará a todas las pantallas esta semana.