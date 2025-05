Participante de Survivor México Héroes y Villanos es hospitalizado: ¿cuál es su estado de salud?

Los últimos tres días de la semana 4 de Survivor México Héroes y Villanos fueron realmente difíciles para David Andrés, integrante de la tribu de Héroes, quien fue hospitalizado luego de que se viera afectada su salud.

En entrevista para el programa, David contó todo lo que le ocurrió en la semana: “Los últimos tres días han sido difíciles, porque sí, de verdad, me he sentido fatal, fatal, fatal, pero obviamente la fiebre fue muy constante, no sé qué pasó, pero ya era la colita de lo que pasó”.

Luego de ser atendido por el cuerpo médico, como anunció anteriormente Warrior, el integrante de Héroes compartió cómo se encuentra actualmente: “Me siento muchísimo mejor, me siento un 80 porciento bien, todavía me duele el cuerpo mucho, pero ya es lo último, ya no tengo dolores de cabeza, ni de ojos, ni nada de malestares”.

¿David Andrés seguirá participando en los Juegos?

De acuerdo a lo que se pudo ver en Survivor México Héroes y Villanos, David Andrés podrá seguir compitiendo, siempre y cuando su salud no esté afectada. Como se pudo ver en participantes anteriores.

La producción cuenta con un cuerpo médico que está al pendiente de la salud de los participantes y es el que evalúa si los sobrevivientes son aptos para participar en las pruebas o no, con el objetivo de cuidar su salud.

David Andrés regresó a la competencia y la primera prueba que enfrentó con la mejor actitud fue el Juego por el Collar de Inmunidad Individual, el cual no pudo ganar y fue entregado a Sergio, quien automáticamente se encuentra dentro de la semana 5 del reality show.

