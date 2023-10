¿Has visto uno? Estos son los vinagrillos gigantes que escupen ácido

¿Sabías que en México hay una especie de arácnido que puede llegar a medir hasta 30 centímetros de longitud? Se trata del vinagrillo gigante, un animal nocturno y solitario que vive en madrigueras húmedas.

En esta ocasión, te contaremos todo lo que necesitas saber sobre estos espeluznantes insectos: qué son, dónde viven y lo más importante, si son peligrosos o no.

¿Qué son los vinagrillos?

Los vinagrillos son un tipo de arácnido perteneciente a la familia Thelyphonidae. Se caracterizan por su cuerpo alargado y cilíndrico, sus ocho largas patas y su cola con un aguijón.

Estos amblipigios son animales nocturnos y solitarios que viven en madrigueras húmedas. Se alimentan de insectos, que capturan con sus patas delanteras.

¿Los vinagrillos gigantes son peligrosos?

Sin embargo, es importante destacar que los vinagrillos gigantes no son peligrosos para los humanos. Su aguijón está diseñado para inyectar ácido que disuelve los exoesqueletos de los insectos, pero no es suficiente para causar daño a los humanos. No obstante, pueden ser molestos si se sienten amenazados, por lo que, si te encuentras con uno, lo mejor es alejarte despacio y evitar hacer contacto con ellos.

¿Dónde se encuentran los vinagrillos?

Estos insectos se pueden encontrar a nivel mundial, sin embargo, son especialmente prevalentes en regiones de climas tropicales y subtropicales, lo que significa que en México es posible hallarlos con relativa facilidad. ¿Has visto alguno?

Las nuevas especies de vinagrillos en México

En 2023, un equipo de científicos mexicanos descubrió tres nuevas especies de vinagrillos gigantes en México. Estas especies se llaman Mastigoproctus franckei, Mastigoproctus xetame y Mastigoproctus yalchanchak.

Recuerda que los vinagrillos gigantes son animales fascinantes que juegan un papel importante en el ecosistema. Aunque no son peligrosos para los humanos, es importante respetarlos y evitar molestarlos.