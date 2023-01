Violeta Isfel comparte su lucha contra la depresión.

Violeta Isfel compartió con nosotros su lucha contra la depresión.

Violeta Isfel abrió su corazón y en exclusiva para Ventaneando relató el difícil proceso que enfrentó cuando la depresión la llevó a convertirse en una persona que no era y alertó al público en general sobre lo silenciosa que puede ser esta enfermedad mental y las repercusiones que puede tener si no se atiende a tiempo.

¿Cómo se dio cuenta Violeta Isfel que sufría de depresión? “Tardé en darme cuenta porque hay que entender en la mayoría de los casos, no quiere decir que en todas pase igual, pero en la mayoría de los casos es una enfermedad muy silenciosa. Es como tan sutil que no te das cuenta en qué momento se sentó, se acomodó y ya está haciendo cambios bastante severos en tu vida”, declaró la actriz.

¿Qué sido lo más difícil para Violeta Isfel al lidiar con la depresión?

Sin embargo, la actriz aseguró que lo más difícil para ella fue verse al espejo y decir “¿ésta quién es?, ¿por qué no tengo ganas de levantarme?, ¿por qué no tengo ganas de comer?”.

“El foco rojo más grande fue cuando llegó una obra a mis manos y me dio flojera empezar a leerla. De ahí, fue como de haber espérame, yo amo comenzar una obra de teatro y también me descubrí contestándole terriblemente mal a mi hijo, a mi esposo estando como muy irritada constantemente, como muy enojada”, añadió.

¿Cómo fue que decidió buscar ayuda?

Violeta Isfel declaró que tomó de la mano a su esposo y su hijo y les dijo “ayúdenme”, fue así como decidió tomar terapia para lidiar con la depresión y salir adelante.

La actriz definió esta etapa como una “nueva oportunidad de volver a empezar”. “Empecé a entender que son pequeñas batallas, pequeñas, pero sin exagerar pequeñas. Desde tomar la decisión de levantarme era una fiesta enorme para mí saber que ese día había logrado levantarme y no a las 12 o a la 1, sino poderme levantar a las 8 de la mañana”.

“Muchas personas con depresión quieren hacer todo al mismo tiempo y como no pueden hacer todo al mismo tiempo fallan y entonces, al fallar se deprimen más. Por eso ella (mi terapeuta) me decía ‘una pequeña batalla a la vez’”.

¿Ganó todas las batallas durante su depresión?

La actriz declaró que no todas sus batallas las ganó ya que hubo momentos en los que no se pudo levantar, no se pudo bañar o en los que no logró ir al gimnasio, pero su terapeuta siempre le dijo que no fuera tan severa consigo misma y que fuera despacio.

¿Cómo son las fases depresivas? Por último, la actriz aseguró que es importante no juzgar ni criticar a quienes padecen este mal pues muchas veces ni ellos mismos se dan cuenta que están deprimidos.

“Hay diferentes fases de depresión, no todas son tan profundas ni tan severas y no a todos nos pegan igual. Yo creo que hay que llamarle a las cosas por su nombre y no temer decir sí estoy pasando por esto porque en la medida en que lo aceptas es mucho más fácil salir”, finalizó.