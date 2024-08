Violeta Isfel cuenta cómo conoció a su compañero de vida

En una tercera entrega de la entrevista exclusiva que Violeta Isfel le concedió a nuestra querida Pati Chapoy, titular de Ventaneando , la actriz reveló cómo conoció al amor de su vida.

¿Qué dijo Violeta Isfel sobre su esposo?

Al preguntarle si ella ya decidió vivir su vida como quiere, la actriz declaró lo siguiente: “ajá, sin tener que arrastrarlos... y gracias a que sucedieron estas cosas también llegó el hombre más maravilloso y más extraordinario de mi vida. Es el compañero de vida más chin... que la vida me pudo haber dado”.

¿Cómo conoció al amor de su vida?

Violeta Isfel contó que “nos conocimos hace 12 años, imagínate. Hace 12 años en un casino, era un jugador, pero aparte de los buenos, de los que les gira mucho, sabe dónde apuesta y dónde no, entonces, mi ex se hace amigo de mi esposo y me dice: ‘Guarda el teléfono de Raulito, guárdalo para que nos enseñe a jugar porque estamos bien papas. Mira, ya nos quitaron el dinero otra vez’”.

Te puede interesar: Violeta Isfel revela que su papá tuvo problemas de alcoholismo

¿Qué otros famosos fueron sus parejas? Sobre si conoció a su esposo en el inter cuando salió con Emir Pabón, Isfel reveló que “Emir siempre me vio como su hermanita menor, siempre, porque me veía solita por la vida, sacando adelante al niño, entonces me decía: ‘Es que me das una ternura preciosa’”.

Violeta Isfel recordó que tuvo una relación con Balardi. “Con Balardi sí, fue mi pareja. Balardi fue mi ex tres años, yo lo conocí por el ‘Gran Chapuzón’, fue un reality que hice hace como 8 años, pero tuve que cerrar un ciclo porque le encanta la fiesta”.

“En ese inter estaba mi esposo, porque acuérdate que él fue mi amigo hace 12 años y a él le tocó también todo este proceso con Archie. Yo salía del teatro y salía toda triste y me decía: ‘¿Por qué estás solita? ¿No te acompañaron?’, ahí me dijo ‘no te deprimas, no vamos a dejar que te deprimas Violeta. Te voy a hablar todas las noches”, agregó y señaló que así fue como inició su historia de amor.

Te puede interesar: Ivonne Montero comparte que su hija Antonella estuvo en terapia intensiva

¿A Violeta Isfel le dio depresión?

“Fue muy amoroso, fue muy paciente, fue muy tolerante y lo sigue siendo. Después de pandemia mi esposo y yo quisimos ser papás, era algo que nos hacía mucha ilusión y nos dimos todo el año para intentarlo y ahí fue donde también otro punto clave fueron las hormonas. Primero me llevaron a una menopausia inducida, no sé qué quería hacer la ginecóloga”.

“Estaba irritada todo el tiempo, enojada, entonces un día me veo vestida y me pregunto cuándo me puse esta pijama. (Me la pasaba) Durmiendo, despertando, comiendo, entonces me empezó una crisis terrible y me dijo ‘lo que tienes es depresión’”.

Por último, Violeta Isfel declaró que esta depresión no se le ha quitado y se mantiene muy alerta; por ello, tomaron la decisión de ya no ser papás.