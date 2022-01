Violeta Isfel revela la enfermedad que la llevó a cerrar su restaurante.

La actriz Violeta Isfel comparte en exclusiva para Venga La Alegría cómo ha enfrentado la depresión que está viviendo actualmente.

“Lo que me sorprende muchísimo es que llega y no te enteras, me di cuenta que no estaba siendo muy activa, tenía sueño todo el tiempo, había como una irritabilidad en la piel, severa, con mucha comezón por todos lados”, expresó para nuestra cámara.

“De pronto sin ganas de bañarme, sin ganas de hacerme de comer, cerrando el restaurante Tizayuca, llorar de la nada”, añadió.

Violeta Isfel tuvo que ver a un especialista para tratar su enfermedad

Esta situación la llevó a consultar a una terapeuta que la diagnosticó como una persona con depresión.



Me dieron medicamentos de herbolaria, obviamente con tarea, la tarea de levantarte, tender tu cama, meterte a bañar, etc.

La actriz comparte que esta enfermedad le ha generado miedo, debido a los casos de suicidio que se han registrado.

“Me asustó mucho, tuve mucho miedo, porque sabemos que una depresión no atendida se puede tornar a cuadros de ansiedad severos y después tomas decisiones que nunca te hubieras imaginado tomar. Yo he visto suicidios por depresiones que no se atienden a tiempo, entonces a mí me aterraba”, remató.

Por lo pronto, Violeta Isfel planea a través de sus redes sociales interactuar con personas que como ella, hoy están pasando por este pantano.