VIDEO: Hacen posada y velorio al mismo tiempo; usan ataúd como hielera

Una cosa es que sea tiempo de celebraciones y otra cosa pasarse de la raya, pues recientemente se viralizó en TikTok un video que llamó la atención de propios y extraños, pues unas personas decidieron hacer una posada navideña y un velorio al mismo tiempo.

El video fue compartido por la usuaria @dulcegarcia3138, quien publicó con humor: “Cuando hay velorio y posada a la vez jajaja”.

Te puede interesar: Los mejores villancicos de todos los tiempos según la Inteligencia Artificial

¡Así comenzó la Fiesta que nos une! En las instalaciones de Tv Azteca [VIDEO] ¡Así comenzó la Fiesta que nos une! En las instalaciones de Tv Azteca. La ceremonia del encendido del árbol corrió a cargo del matrimonio Ruiz Lara.

¿Cómo sucedieron los hechos?

En el video compartido se aprecia un ambiente festivo con múltiples decoraciones navideñas, música de la temporada y un perro portando un moño rojo. Pero lo que se robó las miradas de propios y extraños fue el ataúd abierto que, en lugar de tener a alguien dentro, estaba lleno de hielos, refrescos y cervezas.

Al parecer el ataúd formaba parte de la decoración, pues en todo momento fue utilizado como hielera en la posada de su madre, quien trabaja precisamente en una fábrica de ataúdes.

¿Cómo reaccionaron las redes? Como era de esperarse, el video generó todo tipo de reacciones en redes sociales, por lo que de inmediato se viralizó. Algunos usuarios tomaron el hecho con humor, mientras que otros no tanto.

“Cuando ya diste dinero para la posada y no quieres faltar”, “Yo pensando que el ataúd servía de hielera”, “Sí, ja, ja, ja. Tenía hielos, refrescos y cervezas”, “Si me peteateo en diciembre no se vayan a pasar de lanza con mi funeral”, “El verdadero: el muerto el pozo y el vivo al gozo jajaja”, “Sí quiero que me despidan alegres, pero no se pasen”, “Que mis amistades no miren esto porque son capaces de pasarse de v...”, “Es por si alguien se muere de la emoción, por el regalo que le van a dar”, fueron algunos de los comentarios en redes.

Te puede interesar: Nueva tendencia que reemplaza al árbol de Navidad este 2024

Fue precisamente la usuaria que compartió el video la que explico que en el lugar había un ataúd sirviendo como hielera porque su mamá trabaja en una fábrica donde los hacen.

“Fue la posada de mi mamá, ella trabaja en una fábrica que hace ataúdes y solo lo tenían de adorno”, dijo la joven que compartió el video en redes sociales.