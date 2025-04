Viral: Joven encuentra el vestido de novia inundado a días de su boda

Las redes sociales constantemente nos regalan historias que nos arrancan carcajadas; sin embargo, en esta ocasión hablaremos de un suceso un tanto trágico, al menos para la joven que encontró su vestido de novia inundado a días de contraer matrimonio.

¿Qué le pasó a la joven?

Como es bien sabido, Reynosa, McAllen y demás ciudades fronterizas sufrieron inundaciones por las fuertes lluvias que los azotaron durante la noche del pasado 26 de mazo y los días posteriores. Dichas inundaciones dejaron grandes pérdidas económicas.

Una joven se llevó tremenda sorpresa, pues a escasos días de contraer matrimonio, compartió en su cuenta de TikTok que su vestido de novia llegó a MacAllen en medio de las fuertes lluvias y precipitaciones, y por desgracia se inundó.

¿Qué se observa en el video?

En el video se observa a la joven abriendo la caja donde venía el vestido de novia, posteriormente lo sacó de la caja para colgarlo, pero tremenda sorpresa se llevó.

“Creo que solo se mojó lo de afuera, ¿o no? No, sí se mojó por dentro, ¿verdad? No, sí se mojó el vestido, chi…”, se escucha a la joven decir en el video que acompañó con la descripción “Me caso en Colombia en dos semanas y mi vestido inundado”.

¿Qué le pasó al vestido?

La mujer relató que sacó el vestido de inmediato y lo dejó secándose en el ventilador, quitándole el relleno y todo lo demás. Afortunadamente no le pasó nada, solo se mojó, más no se manchó, pero lo llevaría a una tintorería para que lo revisaran.

“Sí saqué el vestido luego luego. Ya después que vi que tenía agua adentro y lo saqué, lo dejé colgando toda la noche con abanico. En otro gancho estiré la cauda, le quité relleno, quité todo papel, todo plástico, todo, lo dejé secando”.

“La verdad es que no le pasó nada, gracias a Dios, sí se mojó pero no se manchó ni nada, entonces todo bien. Igual lo voy a llevar a una tintorería para que me lo revisen bien y todo, pero yo a simple vista no le vi nada”.

Actualmente el video acumula más de cinco millones de visualizaciones, así como 600 mil likes y más de mil comentarios, entre los que destacan que es una señal del universo y que Dios le está diciendo tratando de decir algo para que no se case.

¿Qué dijeron las redes sociales?

“AMIGA, NOOOO, ES UNA SEÑAL, nunca te cases con un Vera Wang”, “Una señal para que no te cases jajaja”, “Ya Diosito te quiere dar señales”, fueron alguno de los comentarios.

Por su parte, ella respondió que: “Creo que sí vamos a tener un matrimonio muy bonito y pues claro que es lo que Dios quiera. Creo que Dios tiene bonitos planes para nosotros y use el vestido que use, no va a hacer diferencia. Yo sé que muchas artistas se han casado con un vestido de Vera Wang y se divorcian, pero también hay muchas personas que se han divorciado y han usado otro tipo de vestido”.