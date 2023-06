VIDEO: Mujer le pide a su novio que la lleve a casa de su ex y así terminó todo.

El internet y las redes sociales constantemente nos regalan historias memorables, algunas tristes y otras divertidas, muchas de ellas se hacen virales, tal como le sucedió a una mujer que confesó que una vez le pidió a su novio que la llevara a casa de su ex, aunque las cosas no salieron como esperaba.

A través de la red social de videos cortos TikTok, el usuario @lost_cristian compartió un testimonio que conmocionó a todos los internautas, esto luego de que una mujer revelara qué fue lo peor que le hizo a un chico.

Las primeras citas serán siempre especiales, aunque las cosas no terminen siempre como uno espera, sobre todo porque uno está dispuesto a abrir su corazón y darle una nueva oportunidad al amor; sin embargo, la protagonista de esta historia sorprendió a propios y a extraños, ya que le mintió al joven con el que salía para que la llevara a casa de su exnovio y luego le llamó para que pasara por ella.

¿Cómo sucedieron los hechos? Durante el videoclip, la mujer relató haber tenido una cita, por lo que al término de la misma le pidió al joven que la llevara a casa de su “tía”, pero en realidad se trataba del domicilio de su exnovio. Sin embargo, ahí no terminó la cosa.

El exnovio no estaba en casa, por ello la mujer llamó a su cita para que la recogiera. Al verla romper en llanto, ella inventó tener problemas familiares, pero el motivo de su tristeza era otro, ya que no encontró a su ex en casa, razón por la que los internautas la tundieron en redes.

¿La joven le mintió a su novio?

La joven al ver la reacción de las redes, optó por mencionar que “nunca se enteró y espero que nunca se entere y no vea este video”.