Vocalista de Horóscopos de Durango fue agredida por fan en concierto.

Marisol Terrazas, integrante del grupo Horóscopos de Durango, fue agredida mientras ofrecía un concierto. Y es que, un espectador, le arrojó una cerveza al escenario.

La intérprete de temas como Antes muerta que sencilla se presentó en Hammonton, Nueva Jersey, donde todo transcurría de manera normal; sin embargo, una persona decidió arrojarle una botella de cerveza, lo que hizo que ella detuviera el show y reaccionara muy molesta a la agresión.

“Pi... irrespetuoso, oiga. Ni porque es una mujer arriba del escenario. No más porque no le puedo echar la cerveza que tengo aquí, pin... Así trata a su mamá y a sus hermanas. Ojalá y le dé verguenza, estúpido”, dijo tras la acción de uno de sus fanáticos en un video que compartió el programa Chisme no Like.

Al final de la presentación, la cantante explicó que siempre le ha resultado muy difícil estar en los escenarios en el mundo del regional mexicano como mujer, y no solo para ella, sino para todas sus compañeras, ya que son muy pocas las que incursionan en este género.

Aseguró que es la primera vez que es agredida de esta manera, pese a que había recibido numerosos insultos antes en sus shows.

