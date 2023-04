Expulsan de nuevo a YosStop de YouTube: ¿Por qué?

A escasas semanas de que Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, estrenara el podcast “Por ella”, con énfasis femenino, YouTube volvió a cerrarle su canal, así lo denunció la creadora de contenido.

Cabe mencionar que no es la primera vez que le ocurre a la influencer pues en 2022 la plataforma también le cerró su cuenta y la de su esposo Gerardo González, quien tenía un podcast, todo sin darles previo aviso.

¿Por qué le volvieron a cerrar su cuenta a YosStop?

La dinámica de su podcast era charlar con invitadas sobre sus experiencias en ciertos temas relacionados con la mujer. En el último capítulo, antes de que le cerraran su canal, habló sobre su experiencia en la cárcel de mujeres y aseguró que los jueces no saben juzgar con perspectiva de género.

Cabe mencionar que la influencer estuvo recluida en el penal de Santa Martha Acatitla tras haber sido acusada de difundir la violación grupal que sufrió Ainara Suárez, de 16 años, en 2018 cuando cuatro jóvenes abusaron de ella y documentaron el hecho. Sin embargo, salió en libertad luego de cinco meses, esto después de que llegara a un acuerdo reparatorio con la víctima.

¿Qué dijo YosStop al respecto? Sobre el cierre de su canal de YouTube, YosStop dijo: “Me queda clarísimo y no lo dicen porque no dan explicación alguna solamente se escudan en los lineamientos y condiciones, pero dentro de eso no dicen nada”.

Pero eso no es todo, la influencer aseguró que ya es más un tema personal: “Es algo como persona, no puedo decir ‘el ente de YouTube’ tiene algo contra mí, pero lo que me parece muy grave es que castiguen canales que ya ni si quiera son míos”.

¿Otros canales salieron afectados?

YosStop compartió un video en sus historias de Instagram, TikTok y Facebook, asegurando que le robaron todo su contenido y perjudicaron a otros canales que no son de ella: “Los míos ya los quitaron y se robaron todo mi contenido, no me lo quisieron regresar, tengo las pruebas. Ya quitaron el canal de Gerardo, el de mi mamá lo tienen súper castigado, hasta el de Ryan ha sido afectado, no entiendo que está sucediendo”.