Wanders Lover habla de la pesadilla que vive por los biopolímeros que le inyectaron

La famosa comediante y modelo Yered Licona, mejor conocida como la Wanders Lover, narra a Ventaneando la pesadilla que experimenta actualmente a causa de biopolímeros que le fueron inyectados en los glúteos, sustancia que, como se sabe, resulta perjudicial para la salud e incluso puede causar la muerte.

Lo paradójico es que no sabe quién es el responsable de semejante atrocidad de la que antes han sido víctimas otras figuras como Alejandra Guzmán. En el caso de la Wanders Lover, pareja de Radamés de Jesús, así comenzó el viacrucis.

¿Qué dijo la Wanders Lover? La Wanders Lover declaró: “yo volé a Canadá y lo empecé a sentir en el avión, me empezó a doler y en ese viaje empecé a sentir dolor y me fui al baño, me tocaba y yo sentía duro, duro y yo dije: ‘¿Qué está pasando?’”.

“Cuando llego ya a la casa de mi hija en Canadá, me reviso y digo ‘no, esto no es normal’, entonces le hablo a Radamés y le digo, ‘¿sabes qué?, necesito que me revises porque creo que no estoy bien’. Me revisa y él se da cuenta que ya tenía bolas”, agregó.

¿Cuántas cirugías se ha hecho la Wander Lovers?

Yered Licona aseguró lo siguiente: “desgraciadamente me he hecho varias cirugías en distintos lugares. Yo no te sé decir quién fue o yo no puedo señalar a alguien como responsable porque no lo sé”.

“No he ido a ningún lugar a que me digan ‘te vamos a inyectar esto en el cuerpo, no’. He ido a consultorios a que me pongan botox, que me inyecten los labios, cosas en donde yo estoy despierta y sé qué me están inyectando”, enfatizó y recalcó que “es un gusto que yo me di el hacerme una lipotransferencia y ahorita estoy pagando las consecuencias”.

¿Investigaba las clínicas o a los doctores antes de hacerse una cirugía?

Al preguntarle si se certificaba que eran confiables o estaban avalados por la Secretaría de Salud, la Wanders Lover dijo: “no, la vedad nunca lo hacía, siempre confiaba en que ya me lo dijo mi amiga fulana de tal, me dijo esto, siempre por recomendación. Ahora sí ya entendí, meterme a ver que sea cirujano plástico, que esté reconocido, que esté certificado y todo eso que antes yo no hacía”.

“Llevo 4 cirugías de nariz, llevo como 6 de busto. O sea, no es algo que yo diga ‘uy, lo oculto o algo así’. Me gustan las cirugías, me encanta el cirujano plástico, no me hago la víctima”, agregó.

¿Qué hace para remediar el mal que la aqueja?

La modelo reveló que para aliviar el mal que la lastima acudió con el doctor Raúl López Infante, el mismo que en su momento atendió a Alejandra Guzmán.

“Él me decía que podía hacerme para quitarme todo el polímero, definitivamente tenían que amputarme los dos glúteos… eso fue muy fuerte para mí”, aseveró.

¿Cuál es el procedimiento al que se ha sometido?

Gabino Barreda, cirujano plástico reconstructivo, explica el procedimiento quirúrgico al que ha sometido a la Wanders Lover para salvarle la vida, extrayendo durante seis horas el polímero que le fue inyectado irresponsablemente en los glúteos, aunque para ello tuvo que sacrificar parte del músculo de dicha zona.

“Son pequeñas bolitas que parecen bolitas de silicón, lo que más tememos es que se metan a los músculos y pasen a vasos sanguíneos grandes que después se vayan a otros lados, otros órganos y eso puede ser fatal para un paciente”, declaró.

“Pude quitar, yo creo un 60, 70 y 80% en algunos (lados), depende el lado derecho o izquierdo y llevar una reconstrucción. Todavía puedo hacer un mini levantamiento del glúteo y sobre todo quitar la mayoría. De un lado estaba invadiendo los músculos, entonces tuve que retirar con mucho detalle porque se rompen muy fácil los polímeros y se pueden regar”.