WhatsApp borrará las cuentas de quienes tengan estas apps descargadas.

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada a nivel mundial gracias a las gran variedad de herramientas que les ofrece a sus usuarios para mantenerse comunicados con sus seres queridos; sin embargo, borrará las cuentas de quienes tengan algunas apps descargadas en sus dispositivos. A continuación, te decimos cuáles son.

WhatsApp se ha convertido en una de las aplicaciones más descargadas a nivel mundial, ya que es una herramienta indispensable para mantenerse comunicado y entablar conversaciones. La app cuenta con una extensa gama de opciones que la hacen destacar de entre las demás apps de mensajería instantánea.

Al igual que otras plataformas, WhatsApp tiene perdidas millonarias cada vez que sus servidores se caen, además de que deja incomunicadas a millones de personas. Pero este no el único problema que enfrenta la aplicación pues recientemente ha detectado estafas en España, Argentina y demás países de Latinoamérica.

¿WhatsApp eliminará cuentas de usuarios? Debido a las estafas, WhatsApp ha dado a conocer que las cuentas de aquellas personas que usen aplicaciones no autorizadas como WhatsApp Plus y GB WhatsApp, serán eliminadas, así que los exhortó a descargar la versión original.

A través de un comunicado, al app de Meta informó que “si recibiste un mensaje dentro de la aplicación notificando que tu cuenta se encuentra suspendida temporalmente, significa que probablemente estás usando una versión de WhatsApp no autorizada en lugar de la aplicación oficial. Seguido, si no utilizas la versión oficial de WhatsApp, tu cuenta podría ser suspendida permanentemente”.

¿Cuáles son las apps de las que habla WhatsApp?

Aunque en su comunicado no menciona directamente las aplicaciones, es bien sabido que existen otras que llevan el nombre pero no son oficiales como: WhatsApp Plus, GB WhatsApp, Aero WhatsApp, WhatsApp Gold y Your WhatsApp.

Miles de personas han descargado estas aplicaciones gracias a algunas herramientas como: la opción de recibir una notificación cuando un contacto se conecta, conocer los mensajes que han sido eliminados, entre otras.

Sin embargo, es muy probable que sean maliciosas y peligrosas pues se descargan de sitios no oficiales, además de que son fáciles de vulnerar, por lo que se recomienda no compartir información personal o bancaria, ya que ponen en riesgo la privacidad y seguridad de sus usuarios.