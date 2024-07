Las cosas que debes saber antes de usar la Inteligencia Artificial de WhatsApp

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada a nivel mundial, pues le ofrece a sus usuarios una amplia gama de opciones para mantenerse comunicados, pero también por su seguridad y constantes actualizaciones. Pero, ¿sabías que ya puedes activar la Inteligencia Artificial en la app propiedad de Meta?

Desde hace algunos meses, Meta Plattforms, empresa liderada por Marck Zuckerberg, anunció que implementaría su propia Inteligencia Artificial en sus diferentes plataformas como son Facebook, Instagram, Messenger y WhatsApp.

Te puede interesar: ¿Qué función de WhatsApp debes quitar para no ser estafado?

¡Imperdible! Una de las partidas más reñidas en ‘Sin Palabras’ [VIDEO] En ‘Sin Palabras’ tuvimos una partida muy reñida, no parecía que fuera a haber un ganador pero en el último momento la suerte iluminó a uno de los equipos.

De igual modo, dio a conocer que el asistente virtual llevaría el nombre de Meta IA y se iría implementado de forma paulatina en diferentes partes del mundo, siendo la India y Estados Unidos, además de algunas naciones africanas, las primeras en experimentar esta nueva herramienta.

¿Ya llegó la Inteligencia Artificial de WhatsApp a México? Poco a poco, la Inteligencia Artificial de WhatsApp ha comenzado a llegar a otras partes del mundo, entre ellas México, por lo que, a continuación, te decimos cómo activarla.

¿En qué consiste la IA de WhatsApp?

En su más reciente actualización, WhatsApp agregó Meta IA, la cual ya está disponible en la barra de búsqueda de la parte superior de la pantalla principal.

La IA funcionará como asistente virtual de WhatsApp y podrás hacerle preguntas, incluso crear stickers personalizados. Es importante mencionar que para usarla no tendrás que descargar apps de terceros.

Te puede interesar: ¿Cómo mandar mensaje de voz en WhatsApp que se eliminan al escucharlos?

¿Cómo activarla?

Lo primordial es verificar si eres usuario Beta, pues por ahora son los únicos que cuentan con esta funcionalidad. Posteriormente deberás seleccionar la barra de búsqueda en la parte superior de la pantalla principal, o en la parte de “Escribir nuevo mensaje”, seleccionar el ícono de color azul y morado. Una vez hecho esto, ya podrás pedirle lo que desees al asistente virtual.

Por último, es preciso mencionar que Meta IA será parte de las funcionalidades de WhatsApp, por lo no que no podrá desactivarse; no obstante, el usuario tampoco estará obligado a usarla, pues puede ignorarla. Esta función será gratuita para todos los usuarios de WhatsApp.