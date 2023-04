WhatsApp: ¿Cómo enviarle un mensaje a tu ex sin que tu pareja se entere?

WhatsApp es una de las redes sociales favoritas por chicos y grandes para comunicarse día a día, por ello muchos buscan cualquier herramienta o truco para poder tener las mejores conversaciones, entre ellas, las “prohibidas”.

Y es que muchos quieren saber cómo enviarle un mensaje a su ex sin que tu pareja se dé cuenta, pero para ello se debe ser muy cuidadoso; no obstante, está claro que esta acción no es la mejor, ya que se está traicionando la confianza de quien más te quiere o ama.

WhatsApp en la actualidad requiere el agendar el número de una persona para poder mandarle un mensaje. Ahora bien, la realidad está en que existe un truco para poder enviar mensajes a contactos no agendados, haciendo más fácil la comunicación y protegiendo algunos de los datos de quienes se comunican por esta aplicación sin necesariamente conocerse.

¿Cómo enviarle un mensaje a tu ex en WhatsApp sin que tu pareja se dé cuenta?

Lo primero que tenemos para decirte es que este recurso no representa ningún riesgo para tus dispositivos debido a que no requiere de la instalación de aplicaciones o entradas a sitios web sospechosos que pudieran infectar de virus tu equipo. Solo harás uso del navegador web de tu preferencia.

El único paso que tienes que seguir para enviar un mensaje de WhatsApp a alguien que no esté presente en tu lista de contactos es el siguiente: deberás ingresar al link “http://api.whatsapp.com/send?phone=XXXXXXXXXX”, reemplazando las X por los 10 dígitos del número que desees contactar.

Una vez que hayas ingresado te dirigirán a un portal donde se te sugerirá chatear con el número ingresado. Al tocar el mensaje en color verde Ir Al Chat se desplegará un mensaje que te solicitará abrir la página directamente en la aplicación. Al momento en que hayas abierto esto WhatsApp se desplegará sobre tu pantalla llevándote directamente a una pestaña de chat con el número que ingresaste en el link.