WhatsApp: ¿Cuál es la peligrosa versión azul y cómo saber qué contacto la utiliza?

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada y descargada a nivel mundial gracias a la gran cantidad de funciones especiales que buscan agilizar la forma de chatear y comunicarnos con nuestros seres queridos, compañeros de trabajo, de la escuela o con esa persona especial.

Sin embargo, existe una versión no oficial llamada WhatsApp Plus que se descarga fuera de la Google Play Store y que incluye un sinfín de trucos y herramientas, no obstante, su seguridad puede que no sea la adecuada.

¿Qué es y cómo funciona WhatsApp Plus? La también conocida como versión azul de WhatsApp y que repetimos, no es oficial, ofrece funciones que no se encuentran en la versión original, como emojis y la posibilidad de editar el color y el fondo de las conversaciones, de ahí que se haya convertido en una de las favoritas de los usuarios.

Pero eso no es todo, también permite activar el modo “no molestar”, con el cual se pueden bloquear las llamadas, mensajes, así como suspender el “visto por última vez” y apagar el engorroso mensaje de “escribiendo”.

Pero no todo es miel sobre hojuelas en esta versión no oficial, ya que no cuenta con versión web, algo que sin duda alguna la resta puntos. Tampoco cuenta con la autorización de Meta para su uso, a diferencia de la versión Beta que sí cuenta con la autorización de la empresa también dueña de Instagram y Facebook.

¿Cómo saber si alguien está usando WhatsApp Plus?

La forma más sencilla para saber si alguien de tus contactos está usando la versión azul y no oficial de WhatsApp es:



Casi nunca es visible su estado “ en línea ”.

”. Tampoco el “ escribiendo ” que aparece en el chat cuando la otra persona está redactando un mensaje.

” que aparece en el chat cuando la otra persona está redactando un mensaje. Así como tampoco el “grabando audio” cuando está por mandar un mensaje de audio.

Como dijimos al principio, WhatsApp Plus es una aplicación no oficial, por lo que su seguridad puede ser vulnerada en cualquier instante, sin mencionar que puede contener algún virus ya que se descarga a través de una APK (archivo ejecutable de Android) o bien, robar datos de la cuenta y personales de quien la instala. Sin mencionar que quienes la usen podrían perder su cuenta de WhatsApp en la versión oficial.