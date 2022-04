WhatsApp: ¿Cómo eliminar mensajes enviados por error después de horas o días?

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada y descargada a nivel mundial, ya que permite a sus usuarios poder comunicarse de forma amena con familiares, amigos, compañeros de trabajo o pareja, sin mencionar que cuentan con diferentes herramientas para entablar conversaciones y hasta enviar documentos o realizar videollamadas grupales.

Una de las cosas que permite hacer la app, es eliminar mensajes, ya sea porque los usuarios se equivocaron de destinatario o porque se arrepintieron de enviar el mensaje, por ejemplo, aquellos que le envían mensajes a sus ex. Afortunadamente, WhatsApp da la oportunidad de borrar estos mensajes para que el destinatario no tenga oportunidad de verlo, aunque sí le llegará la notificación de que el mensaje fue eliminado.

A todos les ha pasado al menos una vez que han enviado un mensaje a quien no debían o se arrepintieron de último momento, lo bueno es que WhatsApp, da un periodo de tiempo para eliminar el mensaje siempre y cuando el destinatario no lo haya leído o no le haya llegado. De lo contrario, la única opción será eliminarlo del propio chat.

Sin embargo, si eres de los que envió un mensaje y prefiere eliminarlo, pero ya no puede porque excedió el tiempo límite, existe un truco que te ayudará a eliminarlo después de horas de haberlo enviado.

¿Cómo eliminar el mensaje?

Para eliminar los mensajes después de haber excedido el tiempo límite, únicamente hay que seguir algunos pasos y modificar algunas cosas en tu teléfono móvil: