WhatsApp: Este es el truco para saber quién tiene agregado tu número.

WhatsApp es la aplicación de mensajería más descargada y utilizada a nivel mundial gracias a que cuenta con diferentes herramientas que facilitan la comunicación, como enviar audios, gifs, imágenes, documentos y realizar videollamadas, entre otras; sin embargo, existen pequeños trucos para potencializar su uso, incluso para saber quién te tiene o no agregado a su lista de contactos.

Es probable que familiares, amigos, compañeros y demás personas te hayan agregado a sus contactos con tu consentimiento; sin embargo, también existe el riesgo de que alguien desconocido te haya agregado a su lista de contactos sin que lo sepas, ya sea porque tomó tu número de un chat grupal o porque alguien más le pasó tu contacto.

#WhatsApp es una de las #RedesSociales más utilizadas, pero... ¿Sabes cómo prevenir un #Hakeo?

Te puede interesar: Estos son los celulares que se quedarán sin WhatsApp el 30 de abril.

¿Cómo saber si alguien agregó tu número?

Para conocer quién te tiene agregado a WhatsApp, así como si alguien te eliminó de su lista de contactos, dentro de la app existe una función llamada listas de difusión, esta opción permite enviar mensajes a varias personas al mismo tiempo, esto solo es posible para personas que te tienen en sus contactos.

Para usar la función de lista de difusión únicamente hay que abrir WhatsApp, posteriormente pulsar sobre los tres puntos que se encuentran en la parte superior derecha y seleccionar “Nueva difusión”, esta opción te redirigirá a una lista de contactos, aquí podrás elegir a aquellos que no tengan nombre o foto de perfil y enviar un mensaje de prueba.

Te podría interesar: WhatsApp: Este es el Modo Desaparecer que te ayuda a borrar tus chats.

Se recomienda esperar un lapso de una hora ya que podría ser que la o las personas no tengan conexión a internet y por ello no reciban el mensaje, en caso de que haya transcurrido el tiempo y no reciban el mensaje significa que no estás en su lista de contactos.

Recuerda que dentro de la conversación puedes mantener presionado sobre el mensaje, pulsar en info y aquí te indicará si le llegó el mensaje o si lo leyó.