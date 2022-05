Este es el negocio millonario que hizo Will Smith tras golpear a Chris Rock.

Uno de los momentos más polémicos y comentados en lo que va de 2022 ha sido la cachetada de Will Smith a Chris Rock en la entrega de los Premios Oscar de este año.

¡Esto proyectaba el cuerpo de Will Smith y Chris Rock en la polémica bofetada!

Luego de que el comediante hiciera una broma relacionada a la alopecia de Jada Pinkett, el actor de el Príncipe del Rap subió al escenario para propinar un golpe Chris.

Lo anterior le salió caro a Will Smith, pues fue vetado de La Academia por 10 años y despedido de otros proyectos importantes.

El millonario negocio de Will Smit

El nombre de Will Smith ha estado en boca de todos, incluso algunos se han sentido más interesados por conocer la vida personal del histrión.

Y es que, el libro Will del mismo actor estadounidense, se colocó en el número 73 de ventas de acuerdo a la revista Forbes.

En su momento, el volumen fue el tercer más vendido y tras los Premios Oscar 2022 se ha vendido como pan caliente de nueva cuenta.

En el mencionado libro, Will Smith cuenta su fura infancia llena de violencia.

“Cuando tenía nueve años, vi a mi padre golpear a mi madre en la cabeza con tanta fuerza que se derrumbó. La vi escupir sangre. Ese momento en esa habitación, probablemente más que cualquier otro momento de mi vida, ha definido quién soy”, cuenta el actor sobre la violencia familiar que sufrió.

“Una noche, mientras le llevaba desde su dormitorio hasta el baño con cuidado, una oscuridad surgió dentro de mí. Cuando era niño, siempre me dije a mí mismo que algún día vengaría a mi madre. Que cuando fuera lo suficientemente mayor, cuando fuera lo suficientemente fuerte, cuando ya no fuera un cobarde, le mataría (…) Me detuve en la parte superior de las escaleras. Pensé que podría empujarlo y quitármelo de encima fácilmente”, agrega en el libro.

