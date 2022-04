Will Smith entra a una clínica de rehabilitación tras los Oscar.

Después de ser el gran villano de los Oscar por la bofetada que le dio a Chris Rock, Will Smith habría ingresado a una clínica de rehabilitación para tratar su estrés.

¡Will Smith explota y se le va con todo a Chris Rock en los Oscar!

El gran escándalo que se suscitó a su alrededor por golpear a un colega en la noche más importante del cine llevó a Will Smith, en primera instancia, a renunciar a la Academia con un comunicado que compartió en sus redes sociales.

“Mis acciones en la 94° entrega de los premios de la Academia fueron ofensivas, dolorosas e inexcusables. La lista de personas a quienes herí es larga e incluye a Chris, su familia, muchos amigos y seres queridos, todos los asistentes y el público que lo presenció desde casa. Traicioné la confianza de la Academia”, expresó.

“Privé a los otros nominados y ganadores de la oportunidad de celebrar y ser celebrados por su extraordinario trabajo. Estoy desconsolado”, añadió la estrella de Hollywood.

Ingresa a clínica de rehabilitación por miedo a perder el Oscar

El diario The Sun dio a conocer que Will Smith ingresó a rehabilitación para además de sanar no perder el Oscar, el cual sería un gran golpe para su vida y carrera.

“El impacto de la respuesta popular ha afectado duramente. Recibirá ayuda para lidiar con el estrés”, se puede leer en el artículo del periódico.

“Será un retiro de alto nivel al que acuden ricos y famosos. Él hará un gran examen de conciencia y descubrirá cómo puede seguir adelante. Esta es, sin duda, la batalla de su carrera profesional”, explicó la fuente.

Finalmente, el diario remarcó que lo que menos quiere el actor es perder el galardón que le costó ganar, pues es la primera vez que lo gana en más de 20 años de carrera.

