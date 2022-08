Will Smith comparte escalofriante video tras escándalo mundial.

¿Qué compartió Will Smith que llevó a tanta polémica?

El protagonista de Hombres de Negro, Soy Leyenda y tantos otros sucesos comerciales mostró un registro donde se ve a un gorila pequeño intentando acercarse a uno más grande.



Con esto procuró realizar una analogía con la que buscaba expresar su intento de estar más activo en las redes sociales, pero como era de esperarse, mucha gente criticó esa iniciativa.



Ahora bien, esto no fue todo ya que hubo un segundo video en el que realmente no quedan claras las intenciones de Will Smith pues la acción fue bastante innecesaria.