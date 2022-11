Will Smith al fin revela por qué abofeteó a Chris Rock.

Will Smith había tenido una carrera intachable y se había distinguido por su profesionalismo; sin embargo, todo eso se vino abajo el día que abofeteó a Chris Rock en plena transmisión de los premios Oscar después de que el comediante bromeara con el look de Jada Pinkett Smith.

¡La pareja más querida de Hollywood va cada vez más en declive!

Tras lo sucedido, Will Smith se alejó de los reflectores, pero recientemente reapareció para reflexionar sobre aquel lamentable incidente que supuso una respuesta a la broma que hizo Chris Rock acerca de la alopecia de la esposa del actor.

Te puede interesar: Así fueron captados Will Smith y Jada Pinkett tras el escándalo que protagonizaron.

Will volvió al cine con el largometraje “Emancipación” y en una entrevista que concedió para “The Daily Show”, conducido por Trevor Noah, hizo una autocrítica sobre lo sucedido y aseguró que aprendió la lección, así mismo, dijo estar arrepentido por haber perdido la compostura.

No obstante, Smith también habló de las circunstancias personales que lo orillaron a actuar de forma visceral: “Fue una noche horrible, como te puedes imaginar. Pero siempre hay factores complejos que lo explican. Pero en último término perdí los papeles, es así, aunque nunca sabes por lo que puede estar pasando la gente en esos momentos”.

¿Qué fue lo que lo orilló a actuar así? De manera indirecta, Will Smith se refirió a aquel bochornoso drama familiar que vivió cuando se filtró que su mujer le había sido infiel con el cantante August Alsina, desliz que la actriz reconoció públicamente y que terminó en un profundo debate entre ambos.

“Es que son muchas cosas, y puede pasar aquí mismo entre el público. Estamos rodeados de extraños. Puede que la mamá de alguien muriera la semana pasada, o que el hijo de alguien esté enfermo. Alguien ha podido perder su trabajo o que la esposa de alguien le haya sido infiel. No sabemos lo que les pasa a los demás. Y no trato de justificar mi comportamiento, pero yo también estaba pasando por algo ese día”, añadió.





También te puede interesar: Así planea Will Smith su regreso al cine tras cachetada a Chris Rock.

Pero lo más difícil para el actor de “Soy leyenda”, “Hombres de negro”, “Siete almas” y “Proyecto Géminis”, entre otras, fue comprender que sus acciones afectaron a terceras personas (sus seres queridos), incluso vinculó su ataque de ira con la difícil infancia que tuvo luego de presenciar como su padre violentaba a su madre.

“Son muchas cosas: también el recuerdo de ese niño que veía cómo le pegaban a su madre. Todo eso se intensificó esa noche. Había mucha rabia acumulada, y entiendo ese dolor. Simplemente me perdí y me comporté como una persona que no quiero ser”.