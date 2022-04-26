Mario Domm rompe el silencio sobre su divorcio.

Mario Domm rompe el silencio en torno a su divorcio de Alejandra Calleros, después de ocho años de matrimonio, y asegura que sostiene una buena relación con ella en beneficio de los dos hijos que procrearon.

"Yo no le llamo separación, le llamo cambio de formato familiar, sin duda alguna, la mamá de mis hijos siempre va a ser mi familia, siempre la voy a tener cerca. No ha cambiado en nada mi relación con ella, al contrario, somos más unidos que nunca", reveló a Ventaneando.

"Sí afectó en muchas cosas en mi vida, ya escucharán las canciones. Es increíble que tenga que pasar cosas tan duras en mi vida para que tenga que escribir cosas tan lindas, pero de eso se compone la vida. Soy una persona más madura que antes, estoy más enfocado que nunca y creo que esta etapa la estamos sacando de una forma maravillosa porque mis hijos merecen todo el respeto y cariño, su mamá también", continuó.

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Mario Domm quiere ver a sus hijos felices

Mario Domm asegura que la separación se dio por el bienestar de sus hijos y no hay rivalidades.

"Tengo muchas ganas de seguir esa relación para siempre, aunque cambió el formato: mis hijos pasan el 50% del tiempo conmigo y el 50% del tiempo con su mamá. Somos muy amigos, seguimos siendo familia, pero cada quien está en un lugar diferente y está funcionando", expresó a este programa.

"Hay buena relación, los niños están muy contentos. Mi principal miedo era eso, que mis hijos tuvieran algún tipo de trauma, pero los veo más contentos que nunca. Ellos ven a un papá contento y a una mamá contenta; esa es la vida, los cambio son para bien", declaró sobre la buena relación con todos los integrantes de su familia.

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