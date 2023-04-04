Ximena Sariñana tuvo atropellado encuentro con la prensa. ¿Qué pasó?

Después de su exitosa presentación en el Festival Pa’l Norte, en Monterrey, Ximena Sariñana regresó este lunes a la Ciudad de México donde nuevamente nos puso al tanto de la salud de su jefe de producción, Luis Miguel Melche, luego de la golpiza que recibió en el Teatro del Pueblo de la Feria de Texcoco.

En un encuentro con los medios, entre ellos Ventaneando, miembros del staff de la cantante no permitieron que nadie se le acercara, pero fue la misma Ximena Sariñana quien los controló.

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¿Qué dijo Ximena Sariñana?

La cantante pidió un poco de espacio para dar unas declaraciones en las que aseguró que la recuperación de su jefe de producción sigue mejorando y el pronóstico cada día es más alentador: “Melche ahí va cada día mejor, el pronóstico va siendo cada vez más positivo y él está escuchando todo lo que le mandan”.

¿Cómo marchan las investigaciones? Sobre la golpiza que recibió Luis Miguel Melche y respecto al estatus de las investigaciones para dar con los responsables, Ximena Sariñana declaró las pesquisas continúan y su equipo se está encargando de todo.

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“Seguimos con las investigaciones, mi equipo está viendo todo lo relacionado con lo legal, se nos cruzó obviamente el fin de semana, empiezan las vacaciones pero bueno, que sepan que nosotros no vamos a descansar hasta que las cosas queden funcionando como tengan que funcionar”, agregó la cantante.

¿Cómo está la familia de Melche?

Sariñana declaró que la familia de Melche se ha mantenido muy hermética porque se está enfocando en la “salud y el estado emocional” de Luis Miguel, pues lo que sucedió fue “una cosa muy dura, muy difícil”.

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¿Realizará algún concierto o show benéfico para Luis Miguel Melche?

Sobre la posibilidad de un concierto a beneficio de Melche, Ximena comentó que “sí, van haber muchas cosas que… esto apenas va empezando y vamos a seguir haciendo todo lo posible porque esto no se quede solamente en una situación muy desafortunada, sino esperar que sí haya un cambio de verdad”.

Por último, se dijo agradecida con los medios por el apoyo y difusión que le dieron al caso: “Gracias a la prensa que las cosas se han movido y se hizo mucho ruido y de verdad, se los quiero agradecer de corazón”.

