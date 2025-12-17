OFICIAL: Lista actualizada de NOMINADOS en la ÚLTIMA SEMANA de La Granja VIP, uno de ellos será eliminado antes de la FINAL

Estamos muy cerca de descubrir quién será el último granjero eliminado de La Granja VIP, quien saldrá de la competencia a solo dos días de la gran final. A continuación te damos la lista completa y actualizada de quienes han sido nominados en la semana 10 del reality show.

Recuerda que las votaciones ya están abiertas. Para evitar que tu favorito termine siendo el eliminado, visita diario el sitio web oficial de La Granja VIP o la app TV Azteca En vivo para emitir tus 10 votos (o 20, si contestas una encuesta para obtener votos extra).

Lunes: El Patrón y Eleazar Gómez quedaron nominados en La Asamblea

Por ocasión excepcional, La Asamblea se llevó a cabo en lunes; también fue un proceso de nominación atípico porque solamente fue entre 6 granjeros. Sin embargo, no fue para nada predecible porque se utilizó una ruleta de la suerte que podía quitar votos a determinado granjero o perjudicar a otro.

Debido a un empate se recurrió a una muerte súbita, de la cual salieron nominados Alberto del Río y Eleazar Gómez.

Martes: La Bea quedó nominada por El Duelo

Por decisión del público, Kim Shantal y La Bea fueron quienes se enfrentaron en El Duelo (el primero de dos en la semana 10). Solamente eran elegibles para competir ellas dos, César Doroteo y Alfredo Adame .

Kim ganó, lo que la convirtió automáticamente en finalista de La Granja VIP. Pero La Bea, por haber perdido, quedó nominada.

Los nominados todavía tienen una oportunidad de salir de la lista, en el juego de La Salvación programado para realizarse el jueves 18 de diciembre.