Filtran preocupante video de Yolanda Andrade en el hospital; reportan que está grave

La noticia de la recaída de Yolanda Andrade generó gran preocupación en el mundo de la farándula, en especial porque lleva ya varios años lidiando con complicaciones médicas que han afectado su calidad de vida considerablemente. Ahora, se dio a conocer que habría sido hospitalizada de urgencias y una serie de impactantes imágenes revelaron lo grave de su situación.

De acuerdo con los primeros reportes disponibles, este traslado tuvo lugar hace un par de días, cuando aparentemente presentó molestias derivadas de las enfermedades degenerativas que ella misma confirmó que padece. En un video publicado mediante el canal de YouTube "En Shock", se aprecia que la conductora mexicana fue trasladada en camilla y casi sin poder hablar.

¿Yolanda Andrade está grave? Esto se sabe sobre su estado de salud

Respecto a cuál es el pronóstico de Yolanda Andrade luego de que fuera internada por una supuesta recaída, son pocos los detalles que se conocen, pues ni ella ni su familia han dado declaraciones públicas. Sin embargo, en el mismo canal donde se difundió el clip de su hospitalización, trascendió que sí estaría delicada.

Esto ya que según compartió Jorge Carbajal, recibió un mensaje de voz de "Joe", como le llaman de cariño, en donde se dijo agradecida por las oraciones a su nombre. Sin embargo, explicó que no quiso publicar el audio por respeto, ya que aparentemente no se escucha nada bien, lo que respaldaría las versiones de que es grave la situación que atraviesa la conductora.

"Está nuevamente hospitalizada, está internada, tuvo una recaída muy fuerte. Está muy débil, muy adolorida. Me mandó un mensaje en el que la pudimos oír muy débil, muy cansada", señaló.

A pesar de que ya mostraba una ligera recuperación, Yolanda Andrade habría tenido una dura recaída en su salud|Instagram. @yolandaamor

¿Cuándo se enfermó Yolanda Andrade?

La salud de la artista oriunda de Sinaloa comenzó a deteriorarse en 2023, cuando presentó un aneurisma cerebral, que según un artículo de Cleveland Clinic, es una protuberancia que se genera cuando la arteria cerebral tiene una zona debilitada. Tras este episodio, se vio obligada a pausar su agenda profesional para buscar nuevas opiniones y alternativas de tratamiento.

Desde entonces, ha recurrido a varias instancias y apenas en agosto de 2025, Yolanda Andrade reveló que sí tiene dos enfermedades incurables, pero prefirió no decir exactamente cuáles son los diagnósticos. Por lo que solo se sabe que está en constante observación y que incluso se mudó por un tiempo a la playa, pues este ambiente es mucho más favorable para que pueda tener una mejoría .