El reporte de salud del mánager de producción de Ximena Sariñana.

Nos encontramos al exterior de este hospital privado en la zona norte, aquí en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde hace unos momentos tuvimos acceso en exclusiva al parte médico, gracias a una fuente que nos compartió todo lo relacionado al estado de salud y por ende a la intervención quirúrgica a la que fue sometido, Luis Miguel Melche, jefe de producción de Ximena Sariñana, quien desafortunadamente fue víctima de un terrible ataque violento a golpes, al término de la presentación que la cantante ofreció, hace unos días en la Feria del Caballo, allá en Texcoco, Estado de México.

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Basándonos en el parte médico, se dio a conocer que la herida logró cerrarse, por lo que no perderá el órgano, es decir su ojo afectado. Sin embargo, va a necesitar otras operaciones posteriores, el señor Melche tuvo un desprendimiento de membrana del ojo izquierdo, por lo cual va a requerir más adelante de otra cirugía para trasplante de córnea.

También, durante el proceso de la cirugía, se desprendió una parte del iris para realizar una limpieza profunda y, de esta manera los médicos lograron que las estructuras de esta parte quedaran lo más estable posible.

Lo relevante de esto, es que se logró conservar el ojo que corría el riesgo de perder, pero va a a continuar con algunos estudios para su respectiva valoración médica.

¿Qué otras operaciones va a necesitar Luis Miguel Melche?

Adicional a esto, necesitará una cirugía maxilofacial para reparar la fractura del piso orbitario, que esto ya tiene que ver con el tema de huesos que rodean la parte del ojo.

Luis Miguel Melche, parte del staff y producción de Ximena Sariñana, quien ha trabajado con artistas como Aleks Syntek, Natalia Jiménez, Kimberly Loaiza, Juan de Dios Pantoja, entre muchos otros; está estable y permanecerá en este hospital que se encuentra a mis espaldas por alrededor de tres o cuatro días más, según nos informaron.

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Por último, si me permiten compañeros, unos datos adicionales a este caso, el Ayuntamiento de Texcoco ya emitió un comunicado pronunciándose al respecto, deslindándose y reprobando este acontecimiento violento, argumentando que nunca estuvo expuesta, la seguridad de los visitantes a esta Feria y, que tendrán que ser los encargados el patronato de asumir y aclarar cualquier situación ante estos hechos.

Hemos estado insistiendo con la gente del patronato para solicitar una entrevista a este programa, no sé han negado; sin embargo, no hemos tenido ninguna confirmación ante esta petición de parte del equipo de Ventaneando.

