Yadhira Carrillo adopta un perrito fuera del reclusorio donde está su esposo.

Yadhira Carrillo demostró una vez más su gran corazón al acudir al Reclusorio Norte de la Ciudad de México en busca de la liberación de su esposo, Juan Collado. A pesar de que sus esperanzas se vieron truncadas, la actriz decidió hacer algo bueno en medio de la adversidad e intentó rescatar a un adorable perrito callejero que vive cerca de la prisión.

Conmovida por la situación del canino, Yadhira no pudo resistir la tentación de llevarlo consigo a casa y ofrecerle una vida llena de amor y cuidados. Aunque la actriz no logró su objetivo principal, su acto de bondad no pasó desapercibido y demuestra una vez más que su corazón es tan grande como su talento.

¿Cómo sucedieron los hechos?

Mientras esperaba noticias sobre la situación de su esposo Juan Collado, Yadhira Carrillo fue captada por los reporteros en una tierna escena. La actriz intentaba subir a Canela, un cachorro callejero de pelaje café claro, a su lujosa camioneta. En las imágenes se ve a Yadhira llamando dulcemente al perrito y tratando de ayudarlo a subir al vehículo para llevarlo a casa con ella.

"¡Vámonos, Canela! Ella es una perrita de la manada de aquí del reclusorio”, explicó con cariño la actriz mientras ella y su asistente intentaban persuadir a la lomita para que se fuera con ellos.

Yadhira Carrillo fue muy considerada con la perrita, incluso pidió amablemente a la prensa y a los camarógrafos que se retiraran o se alejaran de su camioneta de lujo, para no asustar al animalito que estaba bastante inquieto.

Desafortunadamente, a pesar de los esfuerzos de la actriz y su asistente, Canela seguía sin querer subir al vehículo, lo que hizo que la situación se pusiera un poco tensa. Finalmente, después de varios minutos de intentarlo, se ve al cachorro alejarse, dejando la incertidumbre sobre si finalmente se fue con la actriz.

