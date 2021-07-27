Yadhira Carrillo responde a acusaciones sobre su cuñada y esposo.

Yadhira Carrillo defiende la honra de su esposo, Juan Collado.

Yadhira Carrillo reacciona a las versiones que aseguran que su cuñada Lucía Collado, hermana de su esposo Juan Collado, está siendo investigada junto con su esposo, Mario Andrade Manzanares, por supuesto lavado de dinero y que sus cuentas bancarias han sido congeladas.

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Fíjate que me han preguntado, pero de muchísimas noticias diferentes, que la verdad es que todas son falsas y yo siento que lo que sucede, es que como tu estas en el ojo del huracán por este tema, entonces las personas que necesitan crear noticias falsas obviamente la hacen acerca de las personas que están en el ojo del huracán

Una vez más la actriz defendió la honra de su esposo, quien tiene más de un año recluido en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

Juan está en investigación, eso sí quiero, me encantaría que esto no lo editen, por favor. Que lo pudieran decir tal cual es. Juan está en investigación, Juan no tiene absolutamente ninguna imputación de un juez, está en investigación, solo que lo investigaron estando adentro, no sabemos tampoco por qué, pero ese es el tema desde el día uno, hasta el día de hoy y no se le ha encontrado absolutamente nada…

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Al final, la actriz nos dejó porque se le hacía tarde para entrar a la visita, pero no sin antes mandar saludos a todos en el estudio de Ventaneando.

