Yailin La Más Viral reacciona a mensajes de Anuel AA para Karol G.

Mucho ha pasado a lo largo de estas últimas semanas entre estos famosos que sigue causando mucha polémica, donde tenemos la reacción de Yailin La Más Viral ante los mensajes de Anuel AA para Karol G.

En su momento el puertorriqueño se divorció de la rapera sin dar muchos detalles, situación que sorprendió a todos, pues tenía poco que habían llegado al altar.

Sin embargo, no ayudó que permanentemente el boricua se dedicará a intentar retomar su relación con Karol G, quien había sido su pareja anterior.

¿Cómo reaccionó Yailin La Más Viral ante los mensajes de Anuel AA para Karol G?

Yailin La Más Viral decidió quitarle, al menos de las redes sociales el apellido Gazmey a su hija Cattleya y le colocó el suyo, Guillermo. Además, eliminó las fotos del día del nacimiento de la bebé, donde salía con Anuel AA.

Hasta el momento, no ha definido si la medida la va tomar de forma legal para quitarle el apellido del cantante a la pequeña.

Del lado de su ex, no ha habido respuesta a esta acción, aunque no hay por qué descartar que haya algún tipo de repercusión por más que siempre ha procurado tener una buena relación con la rapera.

El público se percató de esto y a partir de esa reacción, es que todo lo que conlleva la situación se vuelve tendencia en las redes sociales.

Vale destacar que a la fecha Anuel AA no ha podido retomar su relación con Karol G y podemos considerar que sus intentos persistirán, mientras que la cantante no ha pronunciado nada al respecto.