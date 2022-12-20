Yann impacta con mensaje sobre Roberta: "¡Esa es mi futura esposa!”

En su paso por De lo que UNO se entera, Yann compartió de viva voz su experiencia en el Exatlón, incluidas las polémicas que tuvo con Yahel y Pato; pero fue, sin duda, su historia de amor la que más ha llamado la atención de sus seguidores.

¿Qué dijo Yann sobre su relación con Roberta dentro de la competencia?

El atleta dijo que antes de entrar pensó que pasaría todo en las tierras y las playas más demandantes de la televisión mexicana, menos enamorarse, y esto fue resultado de las malas experiencias pasadas ocurridas en otros realities.

¿Cómo ocurrió el flechazo entre Yann y Roberta?

Yann confiesa que el enamoramiento no fue paulatino, pues desde que vio a Roberta le fascinó, pero él no había ido a la competencia a eso. Agregó que estuvo sondeando para investigar si a ella le gustaba alguien, pero le dijeron que no.

“No fue gradual, fue de un momento a otro”, enfatizó el atleta al ser cuestionado sobre la forma en la que se enamoró de Roberta.

Sin embargo, un parteaguas en la relación fue cuando Roberta se estaba ahogando y él corrió a auxiliarla, entonces, confiesa que el “efecto damisela” fue posiblemente lo que los unió o por lo menos lo que le metió la cosquillita a Roberta.

El atleta rojo, además, dijo que había visto episodios del programa donde Roberta al llegar a la Villa 360 hacía comentarios sobre él, y esa parte no la había vivido porque estaba del otro lado, pero afirma que se siente padre.

¿Qué decía la carta que Yann entregó a Roberta cuando ella estaba en riesgo de eliminación?

Yann relató la vez en la que le preparó un sándwich, le llevó un termo con café y le escribió una carta en la que le decía todo lo que sentía por ella, que cuando la veía, lo inspiraba mucho, que era una persona que irradiaba luz y que era increíble.

“Yo sé que no te vas a ir, pero por precaución te hago la carta y échale ganas”, narró el atleta.

A pesar de que el objetivo era que la leyera después de la competencia, en camino al circuito Roberta le agradeció la carta y le dijo que estaba muy bonita.

Ese fue el inicio de un intercambio infinito de cartas, pues acordaron que se conocerían de esa forma y fue la manera en la que se dieron cuenta de que tenían varias cosas en común, pero, también surgió la desesperación, pues no podían verse cara a cara.

¿Qué pasará con su relación fuera del Exatlón?

Aunque Yann afirma que ahora está en contacto con los amigos y familiares de Roberta para prepararle una sorpresa a su salida y espera que puedan estar juntos, todo es incierto, porque si bien en sus cartas hablaron de eso y existe compatibilidad entre ambos, no está seguro de que Roberta quiera lo mismo.

Yann tiene a Roberta de fondo y al ver sus fotos dijo que era su futura esposa.

Yann confesó que tiene a Roberta de fondo de pantalla y que al ver el video de la atleta en donde se anunciaba su ingreso a la competencia, dijo que eran las fotos de su futura esposa.

|TV Azteca

¿La relación con Roberta distrajo a Yann y por eso salió de Exatlón?

El primero en cuestionar al atleta fue su padre, quien dijo que había tenido un subidón y luego, con su relación, ya no. Ante esta situación, Yann dice que no lo distraía para competir, pero se dejó de exigir por verla a ella feliz.

¿Quiénes son los favoritos de Yann para la final de Exatlón?

Yann mencionó que sus favoritos son Fierro y Josué para la final, pero para ganar no sabe, pues tiene un cariño especial por este último, pero a Fierro lo conoce desde antes y hubo una época en la que dormían en el piso, ya que fueron a Denver, donde trabajaron de albañiles ilegalmente en sótanos durante más de 10 horas.