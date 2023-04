Mujer deposita dinero por error a la cuenta de Yeri Mua; la influencer se niega a devolverlo.

Es claro que una equivocación de esta índole puede ser muy frustrante como también un motivo de gran angustia. Ahora depositar por error a otra cuenta y que la otra persona se niegue a devolver el dinero, en este caso Yeri Mua, es algo muy doloroso y desde ya que una acción muy poco simpática de la otra parte.

La vida puede tener una serie de casualidades difíciles de explicar. Un simple error puede abrir la puerta de todo un mundo de situaciones que eran completamente desconocidas como también a que la persona incluso llegue a ser famosa al menos por un rato.

¿Cómo fue que una mujer depositó por error a la cuenta de Yeri Mua y por qué ella se niega a devolver el dinero?

Arlette Onofre, la otra protagonista, tenía la intención de enviar dinero a la cuenta bancaria de su esposo. La originaria de Tamaulipas se terminó equivocando y lo compartió en Facebook a través de un video. Ahora bien, lo increíble es que le mandó la suma de dinero a una persona reconocida, la mismísima Yeri Mua, y ella se negó a devolver este dinero.

La explicación a por qué la mujer tenía agendada la cuenta de Yeri Mua es la siguiente: Arlette le mandó una suma monetaria cuando era Reina del Carnaval de Veracruz y le transfirió por fanatismo en su momento. En esta oportunidad tuvo voluntad propia de hacer eso, a diferencia de este caso donde quiso mandarle plata a su esposo y terminó por mandar 1400 pesos a la influencer.

Y como si no fuera suficiente con todo esto no tendrá ese dinero de vuelta. Esto se debe a que Yeri Mua dijo: “es que yo ya no tengo acceso a esa cuenta. O sea, no tengo manera de regresarte ese dinero porque no tengo el acceso. Tienes que marcarle a tu banco para que ellos te puedan ayudar a resolver ese tema porque no puedo hacer nada. Si la tuviera, te los regreso sin ningún problema, pero no tengo ya el acceso”.